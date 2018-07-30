沈富雄預言：中、美將纒鬥100年！台灣應避免兵凶戰危

2018年07月30日 17:40 中時電子報 黃麗蓉

未來100年全球各國會是什麼局面？前民進黨立委沈富雄藉讀伊安．摩里士的《西方憑什麼》，縱觀人類歷史千萬年，再橫看中、美雙雄較勁，而來預卜未來100年！他預言中、美將纒鬥100年，起碼50年，結果難分上下，但不會有毀滅性大戰。台灣現在及未來的領導人面臨這局勢，應避免兵凶戰危。

沈富雄點出，台灣地處中、美對峙的火線上，相當幸運，也極其不幸，現在及未來的領導人應致力在避免兵凶戰危，並左右逢源，營造人間樂土。除非被統一，就兩岸政策而言，台灣會永遠存在「主權妥協派」及「主權死硬派」，民心走向端看北京的對台政策。

沈富雄指出，依朱元璋建國3法則，目前的情勢是：美國正在「築高牆」，擋廉價進口貨，擋墨西哥移民。中國大陸因時候未到，只好「緩稱王」，一再強調太平洋夠大，沒有「修昔底德陷阱（指一個新崛起的大國必然要挑戰現存大國，而現存大國也必然來回應這種威脅，這樣戰爭變得不可避免。）」。而中、美都在「廣積糧」，這個糧不是大豆、玉米，而是高科技。

他強調，多年前，諾貝爾獎得主Milton Friedman忠告日本人：「汝愛吾鈔，吾愛汝貨，您如執迷不悟，就繼續吧！」，結果，日本深陷經濟停滯20年。現在美國總統川普告訴北京：「汝愛吾鈔，應適可而止！」對中國大陸可能是短空長多，騰籠換鳥必須加快腳步。

至於俄羅斯，則挺中，歐盟挺美，但都淪為相對「邊陲」，既入邊陲，難以再起！

(中時電子報)