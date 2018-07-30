選舉將至 基隆檢警聯手反賄 民眾反應熱烈

基隆檢察署主任檢察官侯靜雯（前排左三）、黃正雄（前排右三）、基隆市調查站主任王金貴（前排右二）與基隆市警察局長黃明昭（前排左二）、基隆市刑警大隊長張文源（前排左一），共同前往仁義里民活動中心，舉辦反賄選及安居專案治安座談會。（張穎齊翻攝）

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基隆地檢署、市調站、市警局攜手合作，於30日前往基隆市信義區仁義里民活動中心，舉辦反賄選及安居專案治安座談會，現場民眾共近300人，反應十分熱烈。（張穎齊翻攝）

反賄選人人有責！基隆地檢署、市調站、市警局攜手合作，於今（30）日下午前往基隆市信義區仁義里民活動中心，舉辦反賄選及安居專案治安座談會，透過走入社區方式與民眾建立起直接互動的橋梁，現場與會民眾近300名，反應相當熱烈，檢警調也藉此向民眾發放特製海報，宣誓淨化選舉治安的決心。

基隆檢察署主任檢察官侯靜雯、黃正雄、基隆市調查站主任王金貴與基隆市警察局長黃明昭，率領各級幹部共同前往仁義里民活動中心，舉辦反賄選及安居專案治安座談會，藉此機會向民眾強化反賄選的觀念，並加強對製毒工廠、詐騙機房及幫派成員特徵的認知。

檢方表示，會中向民眾宣導「反賄選」、「緝毒、打詐、掃黑」的決心，眼看年底選舉將至，檢警調將加強查緝各類賄選行為，如有民眾檢舉市長、議員或里長候選人因而查獲賄選，獎金分別給予500、200及50萬元，並絕對保密檢舉人身分。

檢方說，為達成宣誓全民反賄選的共識，共創良好的選舉環境，透過宣導內容，共同宣示基隆檢警調打擊犯罪的決心，並鼓勵民眾勇於檢舉賄選，檢警調民共同合作，結合第三方警政，落實政府跨機關合作，一起淨化選舉治安環境。

警方表示，賄選、毒品、詐欺及黑道暴力等犯罪，對於個人、家庭、社會、國家危害甚鉅，未來檢警調將持續深入追查賄選情資、詐騙集團及全面清查掃蕩「群聚施用毒品」處所，除向上溯源外，亦橫向調查犯罪網絡，檢警調通力合作，落實政府「反賄選、緝毒、打詐、掃黑」政策，營造家園安居樂活要靠全民一起努力。

(中時 )

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