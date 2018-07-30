市議會8／1日起審查市府108年度預算 可望順利過關

市議員黃馨慧強調，國民黨團會持續為市民看緊荷包，每一分公帑都應用在刀口上。（陳世宗攝）

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年底九合一大選攸關現任市議員是否能連任！台中市議會8月1日起將召開第2屆第8次定期大會，審議108年度總預算案。市議員指出，面對未來充滿變數，預期對明年度預算應可輕鬆過關；因2019東亞青運主辦權遭到取消，108年度所編列12.6億元預算是否會遭刪除？尚待後續發展而定！

台中市政府日前完成108年度總預算編列，歲出總額為1246.56億元、附屬單位預算及綜計表支出規模為688.98億元；歲入預算數為1089.12億元，歲入歲出差短157.44億元，差短數較107年度減少36.23億元。

市議員說，歲出預算按政事別分析，以教育科學文化支出編列515.53億元居首位，占41.36％；一般政務支出編列229.81億元，占18.44％；社會福利支出編列180.09億元，占14.45％；其餘依序為經濟發展支出172.17億元及社區發展及環境保護支出87.05億元等。

市府原編列108年度東亞青運預算經費12.6億元，除辦理場館布置外，還包括青少年學術藝文活動交流、賽務運作、交通運輸的規畫及賽事服務執行等。因2019東亞青運台中主辦權遭到取消，該筆預算於第8次定期會是否會遭到刪除，尚待後續而定。

台中市議會國民黨團書記長李中、市議員黃馨慧、楊正中等人強調，目前市府已進行東亞青運主辦權的申復，市議會將俟申復結果確定後，再研議哪些經費可以保留或刪除；國民黨團會持續為市民看緊荷包，每一分公帑都應用在刀口上。

(中時 )

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