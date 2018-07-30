中市府推廣庇護工場產品 集點抽大獎

台中市政府勞工局協助身障者適性發展，舉辦「Let's GO！ 庇護好讚！」消費集點抽獎活動。（盧金足攝）

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中時

台中市府勞工局為協助身障者適性發展，主辦「Let’s GO！ 庇護好讚！」消費集點活動，以轄內8家庇護工場產品為主軸，搭配「幸福啟航，我夠努力，你購肯定」活動口號，希望大眾給身障者更多鼓勵，也期待未來產品即使未貼上愛心標籤，也能成為熱賣商品。

「庇護工場的產品很讚，我也一試成主顧！」張副市長說，他常到庇護工場「瑪利MAMA烘焙坊」買咖啡，以實際行動支持身障朋友。瑪利MAMA烘焙坊員工也向張副市長介紹商品及服務，表示烘焙坊將在近期推出與花博共同合作研發的花樣產品。

勞工局長表示，市府積極輔導8家庇護工場，提供身障者過渡性的就業機會，發揮所長從事有關烘焙、清潔、觀光及印刷等職業，不僅生產出優質產品，也創造屬於自己的一份收入

，藉此讓自己成長。截至目前，更有16位身障朋友透過庇護工場的幫助，習得專業且成功踏入一般職場。

勞工局指出，希望透過此活動引發各界關注，從愛出發，以實際的行動購買身心障礙者產品，鼓勵其工作能力。消費滿百元還能參加年度摸彩活動，獎品包含三陽機車、Asus筆電與iPhone等多項大獎，歡迎民眾至各工場消費、打卡，活動詳情請上網搜尋「Let’s GO 庇護好讚」粉絲專頁。

(中時 )

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