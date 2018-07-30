獨／83歲名導林福地爆多部經典戲換角內幕

2018年07月30日 17:47 中時 洪秀瑛

資深導演林福地上週獲頒名譽博士學位。（林福地提供）

資林福地上週獲頒名譽博士學位。（林福地提供）

83歲資深導演林福地在台灣素有「導演敎父」之稱，他今透露看到馬如風猝逝新聞相當意外，2人雖已20多年沒聯繫，憶起往事仍彷彿昨日。林福地當年從香港邵氏回台發展，曾拍小成本動作片如《達摩祖師》，馬如風當時就是跟在他身邊的武行，林福地一手提拔他入行拍戲、當上男主角一炮而紅。

馬如風年輕時曾投資建材業，不料生意失敗，林福地不拍武俠動作片，馬如風也跟著失業，剛好林福地在台視要拍一部6點半檔的台語劇《舊情綿綿》，需要一個外型憨厚的男主角火旺，原本找龍劭華挑大樑，但龍劭華跑去演八點檔，生意失利的馬如風找林福地幫忙，林福地力薦，馬如風擔心自己是武行不會演戲，導演對馬如風說「你來演戲，我還可以幫你」。

當時台視一度對馬如風有疑慮，因他長相俊帥白淨，林福地便要求他先剃掉頭髮，到布袋東石附近先幫忙推攝影機器，1個禮拜後曬黑了就很像了。林福地獨具慧眼，最後一舉讓馬如風憑《舊情綿綿》獲得金鐘獎最具潛力新人獎，「那個年代6點半檔要拿獎太難了，也是他的運氣」。

林福地後來執導《星星知我心》，也找馬如風飾演吳靜嫻的哥哥，馬如風在螢幕走憨厚老實擅長的戲路，本身個性也憨厚樸實木訥。當時馬如風第一次拍電視劇《舊情綿綿》是新人，反應不夠快，不過林福地導演執導電影出身，馬如風若演出沒到位，都靠林福地透過鏡頭幫他加分，執導《星星知我心》，對許多沒演戲經驗的童星也是如此。

除了馬如風，林福地當年執導《北港香爐》也相中唐美雲，還因此讓唐美雲拿金鐘獎視后獎，眼光獨到；當年林福地執導《星星知我心》也推薦吳靜嫻挑粱。他今爆內幕說，其實當年原本屬意歸亞蕾，但歸亞蕾覺得戲份少，又因片酬問題婉拒，他因此打退堂鼓。

林福地轉而請歌手出身的吳靜嫻演出，他有自信可以透過鏡頭幫她表演加分，「不然我怎麼敢用，本來她也不敢演，是我千拜託萬拜託求她演」。有趣的是，那年金鐘獎的女主角獎入圍者剛好是吳靜嫻和歸亞蕾、陳莎莉，結果由吳靜嫻得獎，林福地笑稱：「不知道歸亞蕾當時的心情如何，應該很後悔吧。」

林福地導演上周獲臺東大學獲頒名譽博士學位，緣由來自於當年他哥哥在南洋成了戰犯，從南洋戰場回台後逃到臺東，他跟著哥哥到臺東，在當地念國中和臺東師範（現改為臺東大學），因此與臺東有很深淵源，後來哥哥調到臺南，他又跟著到臺南師範（現改為臺南大學），上週同時也獲頒臺南大學「傑出校友獎」。去年他獲得終身成就獎之後，仍在導演崗位上努力，剛完成一部新的電視劇《四月望雨》。

(中時 )