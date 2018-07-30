北門井仔腳鹽田200周年 向老鹽工下召集令

2018年07月30日 17:53 中時 莊曜聰

北門井仔腳鹽田已經有200年歷史，目前是全台現存最古老、完整的瓦盤鹽田，雲嘉南濱海國家風景區管理處將在8月舉辦慶祝活動，邀請曾在此工作過的老鹽工回娘家。（台鹽公司提供）

北門井仔腳鹽田迄今已經有200年歷史，是全台現存最古老、最完整的瓦盤鹽田，生產的日曬鹽相當珍貴，現在也是台南沿海地區重要景點之一，兼具旅遊及教育功能，雲嘉南濱海國家風景區管理處將在8月舉行慶祝活動，也將徵選與鹽田相關的老照片，並且發出尋人啟事，希望找到老鹽工回娘家共襄盛舉。

井仔腳鹽田是目前全台唯一仍量產日曬鹽的鹽田，7年前由雲嘉南濱海國家風景區管理處委外經營，接手的業者聘請多位鹽工，維持傳統的製鹽方式，鹽花、天日鹽等產品頗受消費者歡迎，今年氣候高溫少雨，產量穩定。

84歲的凃丁信是台鹽員工退休，目前是井仔腳鹽田的技術顧問，指導鹽工曬鹽，凃丁信說，曬鹽工作相當辛苦，要忍受日曬雨淋，「一粒鹽、一滴汗」，不同的是以前為討生活，現在則是為了傳承文化，見證鹽田歷史，他頗感光榮。

雲管處處長徐振能表示，8月25日將舉辦「井仔腳鹽田200年」活動，屆時將有鹽地景藝術創作、鹽田音樂會、老照片特展等活動，現場還有鹽工便當、鹽工茶等，邀民眾一起來體驗早年鹽工生活。

雲管處也發出召集令，找尋曾在鹽田工作過，年滿70歲以上的老鹽工回娘家參與活動，也向民眾徵求2002年前的鹽田、鹽工老照片來展出，有意願者可向台灣鹽博館洽詢，而活動當天身分證末3碼為200，以及名字中有「井」、「鹽」者，到七股鹽山、鹽博館都能免費入場。

(中時 )