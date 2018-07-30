台南市新吉工業區服務中心設計獲國家卓越建設獎

2018年07月30日 17:54 中時 莊曜聰

位於台南市安南區、安定區交界的新吉工業區是縣市合併後首座開發的工業區，園區服務中心採用綠建築設計，獲得國家卓越建設獎肯定，預計明年1月完工啟用。（台南市經發局提供）

新吉工業區位於安南區與安定區交界處，是台南縣市合併升格後首座設置的工業區，並在2015年重啟開發，目前已核准104家廠商進駐，出售率已達8成，也是全台唯一廢水零排放的工業區，而占地1.85公頃的園區服務中心也正加緊趕工，預計明年1月完工啟用，因採用綠建築概念設計，也得到今年7月頒發的2018國家卓越建設獎肯定。

台南市經發局指出，新吉工業區服務中心位於40公尺計畫道路（安順庄大道）及30公尺計畫道路（安新二路）路口，以「門」與「翼」為概念意象，為3樓建築，有可容納250人的國際會議廳、金融機構及商店進駐區，以及廠商可租賃的辦公室，北側就是水景公園，總建坪有1,343坪，去年10月動工。

當初新吉工業區開發時，包括環保團體、NGO及地方鄉親都有提出意見，為降低設置工業區帶來的衝擊，進駐廠商原則上以沒有製程廢水者優先，並集中處理廢水，回收利用後可讓廠商再利用，服務中心也採綠建築概念設計。

經發局表示，服務中心以低耗能、低汙染為訴求，採用「複層綠化」、「原生物種」、使用「綠建材」、「透水鋪面」、「雨水回收」及「設置太陽能光電板」等各種設計，達到銀級綠建築標準，在7月頒發的國家卓越建設獎也獲得最佳規畫設計類肯定。

目前新吉工業區還有12.07公頃的未出售土地，坵塊面積自489坪至10,057坪間，每坪平均售價約6.4萬元，公告受理申請期限至107年12月31日止，有意願的業者可逕向市府相關單位洽詢。

(中時 )