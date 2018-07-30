驚爆！紀政坦承曾是「統派」

紀政坦承自己曾是個統派人士。（陳志祥攝）

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東京奧運正名公投領銜人紀政否認支持正名就是支持台獨，紀政今（30）日驚爆自己曾經是個「統派」，只是兩岸關係沒有處理好、中國持續打壓而讓她逐漸脫那個「channel」，她建議中國大陸應該「台灣要什麼就成全、幫助台灣」，這樣不是更能攏絡台灣人！

最近為了東亞青運與「東奧正名」的牽扯，紀政飽受抨擊，也讓她馬不停蹄走遍各個媒體接受訪問，她回應網友挖出「她曾講自己是中國人、「參加1979年爭取中華台北名稱出賽的記者會」等歷史資料的攻擊是「我不是喜歡為過去事情辯解的人」。

紀政說，在1970年她擁有6項世界紀錄，不少紀錄在美國比賽創下，所以有媒體問她會為美國出賽嗎？她才會回答自己流著「chinese」血液，不會代表美國隊出賽，紀政表示，當時的「chinese」有不同的解讀，她是泛指華人的意思。

台灣在國際比賽的名稱奇奇怪怪，加深紀政支持正名的意願，她指出，除了她參加奧運的名稱之外，在1970年代她經常打破世界短跑紀錄，在美國破紀錄拿到國際田總的證書是寫著「台灣」、在歐洲破紀錄又變成「R.O.C」。

她爆料，1978年與國際田總打官司爭取參賽權利，她發現台灣以「台澎金馬」名稱加入國際田總，後來也因此而贏了訴訟，台灣與大陸同時擁有會籍，台灣選手能夠國際田徑賽出賽，這對當時國際奧會委員徐亨爭取台灣選手出賽空間有了很大的鼓舞。

紀政表示，只要不用「中華台北」，其他名稱都可以接受。她驚爆自己曾經是個「統派人士」，她說，從小被教育美哉中華、地大物博，當時她希望有一天可以中國統一，後來兩岸關係不好，中國打壓台灣而讓她漸漸脫離這個「channel」。

紀政認為，東亞青運與東奧正名是兩碼事，一個只在台灣內部的活動就被當成「作掉」舉辦比賽的理由，中國大陸的做法很不智，中國大陸是泱泱大國應該成全、幫助台灣舉辦國際賽事，這樣不是更能攏絡台灣人！

(中時 )

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