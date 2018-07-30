沒有三兩三不敢到駁二 文化役臥虎藏龍

2018年07月30日 17:54 中時 李義

駁二特區常見一群黑衣人穿梭，他們是來自不同文創領域的英雄好漢，因文化服務役而暫時身兼苦力與幕後工作人員；役畢時，他們也習得各家所長，功力更上層樓，在職場或重返駁二，綻放光與熱，成為耀眼的新星藝術家。

2006年迄今，先後有130位走進駁二，正值駁二蓬勃發展期，恭逢其盛，練功兼習藝，見證了駁二也汲取了課本沒有教的智識。

駁二營運中心主任王慧琳用臥虎藏龍形容這群替代役男，他們各有不同背景，有著深藏不露的專業能力，從商業設計、攝影、音樂、程式開發到藝術創作，在行政人員以女性居多的職場裡，肩負起重要的男力角色。

王慧琳笑說「駁二替代役可不是爽缺，堪稱替代役界的海軍陸戰隊」，不但園區達18公頃，每場活動從規畫到布展撤展，要求速度、品質、民眾服務甚至是危機處理，只有成功使命必達，宛如陸戰隊的標準。

這些役男退伍後，有人回到專業領域發光發熱，例如117梯役男何禹賢現職為室內設計師，當兵期間密集接觸展場工作，讓自己更能靜下心思考創作；123梯役男郭衍驛現為視覺設計，協助每檔展覽時的獨特經歷，也影響了自己設計創作和工作態度，退伍後仍時常接到駁二的設計邀稿；139梯役男陳劭彥是一位藝術家，退伍後不僅參與了兩屆駁二辦理的高雄漾藝術博覽會，更在2017年獲得高雄獎首獎！

161梯役男宋修亞現職為攝影師，經常拍攝國際知名藝人如林宥嘉、SHE等。在駁二服役時，最喜歡隨身攜帶底片相機，捕捉最真實的工作記錄。在宋修亞的影響之下，駁二役男界颳起了一陣攝影狂熱，許多人也開始玩相機，大家都卯起來拍，內部群組裡回報的活動、工作照片，信手拈來就是一張張駁二美照。

169梯役男林培元現職為刺青師，綽號大囍，曾以「角男」品牌，進駐駁二文創人才駐市計畫，奠定自己品牌形象的基礎，而進駐創作的過程，更讓他選擇刺青為退伍後志向，現今以「囍刺青」活躍刺青界。171梯役男李柏儀外表斯文、講話溫順有條理，還是臉書專頁告白替代役上的超級紅人。畢業於台北藝術大學藝術管理所的他，擁有許多前台服務經驗，面對民眾總能帶著溫暖微笑，用專業且親切的態度化解所有的問題。

也有人在駁二服了終身役，76梯的黃宏成2010年退伍隔天便在駁二任職，服役期間與另一半相識，並在今年開花結果，攜手步上紅地毯，連婚紗照都選在駁二這個別具意義的地方拍攝。

因兵役改革，未來不再有文化役，駁二2名末代役男楊舜宇、謝佳瀛也將分別於9月及11月退伍，為文化服務役畫下句點。

(中時 )