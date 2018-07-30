全國首件危老重建「森森富祥」開賣 封館銷售破8成

2018年07月30日 17:55 中時 柯宗緯

全台首件危老建築都更改建「森森富祥」，近日舉辦封館銷售會，熱銷破8成。（柯宗緯翻攝）

全台首件危老建築都更改建「森森富祥」，近日舉辦封館銷售會，熱銷破8成。（柯宗緯翻攝）

全台首件危老重建案「森森富祥」緊鄰漢神百貨商圈、主打親民房價，近日舉辦封館銷售會熱銷破8成。然而，危老重建雖釋出容積獎勵、賦稅減免等利多，但關鍵需建物、地主所有權人百分百同意，也因此目前高市僅有1件通過，另1件尚在申請程序。

高市都發局總工程司郭進宗指出，高雄屋齡30年以上老屋約17.5萬棟，經105年起辦理3656棟老屋健檢初評後共計125個社區、266棟建物結構評估未達最低等級60分，這266棟位於都市計畫範圍內建物，才符合《都市危險及老舊建築物加速重建條例》更新要件。

今年5月，全國首件危老重建案動土，該基地位於苓雅區自強三路、青年路口，原為6連棟透天厝，4年前周邊大樓興建，抽地下水造成房屋龜裂，經認定危險建物後拆除，依程序申請「危老重建」，改建為地上15層、地下3層集合住宅共37戶。

「森森富祥」光整合就耗費2年，預計2020年5月完工。主導該案的恆宇建設董事長孫培鈞指出，由於沒有土地成本、容積獎勵等優惠，每坪便宜1成以上，扣除分配地主後，近日公開可銷售的25戶即熱銷8成，關鍵在於市中心1字頭，吸引年輕人搶購。

孫培鈞透露，目前接洽不少老地主願意參與老屋重建，下1案預計2019年年中公開，盼打造讓年輕人也買得起的市中心首購宅。都發局指出，高市第2件危老申請案尚未核准，基地位於七賢二路、自強一路附近，預計重建成13樓高大樓。

(中時 )