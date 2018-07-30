最棒的父親節在「床的世界」選好床墊送爸爸健康工作一把罩

2018年07月30日 17:58 中時電子報 綜合報導

爸爸一直都是孩子心目中的Super Man，每天辛苦打拼、賺錢養家，但隨著年紀增長，身體健康卻逐漸亮起了紅燈。其實，只要選對禮物，爸爸的健康和工作都能達到滿分100分！那麼父親節要到了，該送什麼禮物給爸爸呢？

能有良好的睡眠，可以有最佳的工作表現

是不是爸爸長期都有睡不好的狀況呢?睡得好，健康自然來！長期以來爸爸都是家庭的支柱，而爸爸平時不注重保養又沒早睡早起的良好生活習慣，他的健康及睡眠只會越來越差。就一般人來說「睡眠」對健康來說非常重要，人體一天必需睡滿8個鐘頭，因為充足的休息與睡眠對所有器官有好處，它還可以為我們的大腦重新充電，使我們處於最佳狀態，隔日精神良好、頭腦清晰，工作效率自然翻倍。「床的世界」透過消費者反饋睡眠狀況，研發出適合東方人體態與睡眠健康的MIT床墊，可以滿足不同的睡眠需求，讓爸爸一夜好眠不再是問題。

挑錯「床」小心骨盆歪七扭八

挑錯「床」小心骨盆歪七扭八。(圖/中時電子報拍攝)

你經常聽到爸爸喊著腰酸背疼嗎？他老人家一張床已經睡了二十年沒有換了嗎? 做為孩子的我們長大有能力賺錢了，孝順父母就要趁早幫他換張床。骨科診所物理治療師張沅輔說如果床墊太硬或太軟及不正確的睡姿都會影響骨盆。其實，骨盆歪斜通常與長期的趴側睡有關，但還是有辦法加以改善，像是配合適當支撐力的床墊與枕頭，就可以達到肌肉放鬆與舒適入眠的效果。另外，側睡時枕頭的高度需要與肩膀高度相同，讓脊椎保持一直線，記得務必放鬆不可聳肩，讓枕頭靠近肩膀支撐頸部；也可在兩膝之間夾一個薄枕頭，增加穩定性與舒適感，這樣就可以避免骨盆歪斜造成的痠痛。

不過在挑選床墊之前，由於每個人的身型與體態、床墊偏好都不同，床的世界總經理陳俊傑建議一定要親身試躺體驗，才能挑選到適合自己的好床墊。選購床墊不是越貴越好，而是選擇「物料+彈簧」結合起來的舒適感。床墊的基本構造，床墊以表布、舒適層、彈簧主結構組合而成。表布是與肌膚最直接接觸的床墊部位；舒適層提供身體躺臥舒適感，給肩、腰、臀部更好的服貼度；彈簧本身的品質是影響床墊支撐力的重要關鍵，如果一張床墊的支撐力不足，恐怕導致長期腰酸背痛的問題。

父親有開始駝背的現象嗎?別怕！「睡」的對不再彎腰駝背

有發現爸爸走路蹣跚時才驚覺他老了嗎?這時心中總有一陣酸酸的感傷，怎麼爸爸的歲月如梭而健康退去了這樣快，但孝順永遠不嫌晚，父親駝背的原因有可能長期睡了一張不好的床墊。彎腰駝背嚴重時會引發疾病，因此絕對不可輕忽。駝背最常見的就是骨質疏鬆、維生素D缺乏等原因。因此，除了飲食與年紀因素之外，可以選擇一張好床墊來改善彎腰駝背。

脊椎是支撐人體最重要的骨骼結構，在睡眠時必須保持自然的伸展，但睡覺時會翻身超過40多次，而且腰部容易懸空，使重量集中在肩部與臀部區塊。因此，一張合適的床墊不僅能支撐身體，更能使身體與床墊完美貼合，舒緩肩部與臀部區塊所承受的重量。

(圖/床的世界/提供)

「床的世界」讓睡眠也能更科技，推翻以往民眾對「床墊不就只是那樣」的想法。經過了兩年努力的研發過程，2017年初床的世界正式推出發表革命性創新的「超級床墊」，針對彈簧作更進一步的創新，推出全世界最新的第六代子彈型電纜式獨立筒彈簧，有別一般獨立筒床墊的性能，特殊強化結構比單條鋼線彈簧強韌162倍耐用度，由三條鋼線交織而成，堪稱市場第一的獨立筒彈簧，另一半睡眠翻身的干擾也能降到最低，達到快速釋壓、最低回彈，另外更值得一提的是超級床墊導入「舒曼波睡眠導引系統」，透過頻率共振的原理讓腦波協調，拉長深層睡眠時間，讓人睡得更舒適。透過睡眠達到紓壓，投資一張好床就是買對一張績優股一樣，每日都存下健康的股本，讓爸爸每天存健康、工作也更有效率。

超級床墊-床的世界。(圖/床的世界 提供)

趕快趁著88節為爸爸在「床的世界」挑選最好的床墊吧！創業超過46年的「床的世界」是在台灣開啟彈簧床的先鋒，也是將健康睡眠新概念帶入台灣的領航者。傳承歐美製床理念，傳統手工製床並結合自動化科技生產設備，產出睡出健康的好床墊。睡眠品質提升又能一夜好眠，讓爸媽的健康不再亮紅燈，頭腦清晰、事半功倍，一輩子一定要送對一次，今年父親節送禮最好的選擇。

(中時電子報)