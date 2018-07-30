反潛大升級 陸南海新監測系統功力增數十倍

2018年07月30日 18:04 中時電子報 楊幼蘭

雖然中國近年積極建構反潛網路，先後在近海建立「水下光纖綜合探測系統」，又在南部海域建立「岸基光纖線列陣水聲綜合探測系統」，初步完成了水下反潛探測網路建設。但由於以地形和水聲背景複雜的近海海岸為載體，其實偵測效果並不理想。

中國軍事評論員陳光文指出，正由於看到中國反潛資訊相對落後，美國靜音效果良好的各類核動力潛艇，以及日本最新型絕氣推進（Air-Independent Propulsion，AIP）系統潛艇，因而頻頻潛航到中國海岸邊，進行偵察和戰略威懾。

不過，中國海軍為了維護日益壯大的094A型戰略核潛艦隊安全，又在南部海域部署了12艘「海翼」號高技術滑翔機，打造出更完善的「水下聲音監測系統」（Sound Surveillance System，SOSUS）系統，基本上覆蓋了對海南島東南部海域的水下監控。

而提及在中國海軍SOSUS系統中應用的超導量子干涉儀（Superconducting QUantum Interference Device，SQUID）技術，目前中國可說位居全球領先地位。只要運用SQUID技術，就能在數公里外捕捉到水中物體對地球磁場最微弱的干擾變化。而它獲取的信號透過海底光纖，傳到岸上的超高速資訊處理中心，就能讓有經驗的反潛聲呐員鎖定敵方水下潛艇的準確位置。

分析認為，中國新建成的「水下聲音監測系統」不但能使中國海軍的反潛能力獲得數十倍的提高，也提高了國外潛艇追蹤和偵察中國潛艇的難度。

此外，分析指出，一旦中國應用這技術，那不管是美國，還是日本的一切潛艇降噪努力，都會喪失意義。因為縱使先進如美國的「海狼」級核潛艇，還是日本的「蒼龍」級AIP潛艇若為了自身安全，而暫時關閉發動機與所有設備，就算不發出任何聲響，但仍難逃SQUID的火眼金睛。

接著中國海軍就能動用反潛力量——如運-8Q反潛機、直-20F反潛機，以及054AF與056A護衛艦加以圍攻。

在可預見的未來，中國可能會打造類似美國的水下反潛網，但基於不同的物理原理，這將掀起一波反潛技術大躍進。因為一旦中國的水下偵測網路建成，中國海軍將從此徹底彌補這一弱點。那中國會在不久以後就擁有世界上靈敏度最高的潛艇探測器嗎？目前還沒有西方國家的海軍擁有超導量子干涉儀技術的探測器。根據技術人員估計，一部這種類型的SQUID磁力儀可以在約6公里的地方就發現一艘潛艇，如果消音做得更好，探測範圍還要比這大得多，而這對於亟需提高反潛能力的中國來說，意義的確很大。

更重要的是，這種系統能讓中國海軍的水面和水下艦艇反過來發現並追蹤外國潛艇。這種先進的反潛網路系統能為中國海軍提供即時的水下動態海洋情報資訊，尤其是在競爭激烈的西太平洋地區，這種能力對中國海軍來說，更是重要。如果中國能如期建立自有的水下監視系統，那一切就正好反過來，中國不但能準確掌握自家潛艇的位置，還能對敵方潛艇也瞭如指掌，掌握主動的優勢。

(中時電子報)