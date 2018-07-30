美：北韓須拿出核清單 才會討論終戰宣言

2018年07月30日 18:28 中時 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

南韓《朝鮮日報》30日報導說，該報29日獲悉，北韓以送還55具美軍遺骸為契機，強烈要求「終戰宣言」，但美國向朝方傳達了必須提交「核申報清單」，才會同意討論終戰宣言的立場。就是說，如果沒有關於無核化本質的直接措施，就無法啟動保障北韓體制的討論。

報導引據外交消息人士說：「美國國務院要求，首先要滿足關於正式無核化的前提條件。最優先的是對北韓施壓，要求其提交包括北韓核武器和彈道飛彈所在地在內的整體核項目清單。」美國國務卿彭佩奧本月初訪朝時，對要求「先簽署終戰宣言」的朝方表明了「先提交核清單」的立場。

南韓政府消息人士稱：「美國認為，北韓必須先進行核申報，才能判斷無核化的誠意，從某種程度上平息美國朝野對『被北韓欺騙』的批評。」美國媒體最近援引軍方和情報當局的話，接連報導說：「北韓在美朝首腦會談之後，依舊在隱瞞核武器和飛彈能力。」這可以理解為向北韓施壓，要求其進行核申報。

其實美方對朝方送還遺骸表示歡迎，同時卻並未發表和終戰宣言有關聯的發言。彭佩奧在推特上說：「我很高興金（正恩）委員長遵守了送還遺骸的承諾。」面對「（送還遺骸）是否讓你更確信北韓會實現無核化」的提問，美國國防部長馬提斯回答說：「這為國際外交方面更為重要的其他問題，營造了積極的環境。」

美國專家更明確地劃清了界線。美國國務院前朝核特使羅伯特．加盧奇接受美國之音（VOA）採訪時說：「（送還遺骸）並非消除朝核威脅的實質性措施，因此美國沒有採取相應措施的義務。」白宮前戰略性殺傷武器調停官蓋里．薩默爾也表示：「如果美國同意簽署終戰宣言，北韓就應該採取限制核武器和飛彈項目的實質性措施作為代價。」

《朝鮮日報》還報導說，28-29日，北韓媒體在報導關於韓戰《停戰協定》簽署65周年（27日）各項紀念活動的同時，對歸還美軍遺骸一事卻隻字未提。此舉是對本國關閉飛彈試驗場、歸還遺骸之後，美國仍未對商討終戰宣言予以回應而表達的不滿。

北韓近日來以接近「執拗」的態度，要求美國採納終戰宣言。已經連續三周全面動員宣傳媒體，主張「終戰宣言是美國理應履行的義務」。

終戰宣言不同於具備國際法律約束力的和平協定，是對外宣布戰爭結束的具有政治意義的象徵性行為。有分析認為，即便如此北韓仍執著於簽署終戰宣言的原因是，朝方認為一旦簽署終戰宣言，無關法律約束，美國將再無藉口發動軍事攻擊。

另有分析稱，北韓要求簽署終戰宣言，與解散聯合國司令部、撤離駐韓美軍、取消NLL（北方界線）等北韓長期對韓戰略目標也存在關聯性。如果聯合國司令部解散，則部署於日本的後方基地戰鬥力也有可能撤離，對朝鮮的安保將產生極大的影響。有分析指出，北韓為推遲無核化，正採用談判戰術強調終戰宣言的重要性。

儘管北韓最初提出的「以停戰協定紀念日為契機簽署終戰宣言」的要求已經告吹，但由此看來，北韓今後還將繼續推進終戰宣言簽署事宜。

然而《朝鮮日報》指出，既然北韓如此執著於終戰宣言，美國似乎也有意以此作為對北韓進行無核化施壓的「籌碼」。美國總統川普在美朝首腦會談（川金會）之前多次對終戰宣言表現出興趣，但時隔一個多月，情況發生了急速的逆轉。

川金會前，川普曾表示：「在美朝會談中，可能會就終戰達成過某種協議」，「就歷史角度而言，終戰宣言至關重要。」據悉，在新加坡首腦會談前，美方實際上已經準備好了終戰宣言的內容。但是看到北韓對無核化的態度比美方所預想的更加消極怠慢，「新加坡終戰宣言」最終告吹。

事後北韓遲遲未採取後續措施，美國內部出現了「在（北韓）採取明確的無核化措施之前，不能簽署終戰宣言」的氛圍。據一位外交界消息人士稱：「從美國目前的情況來看，很難迅速簽署終戰宣言。而南韓政府所希望的『年內簽署』也難保沒有差池。」

(中時 )