國道五號塞車「快睡著了」 有人舉牌跪求...

2018年07月30日 18:23 中時電子報 吳家詮

國道塞阿快睡著，有人舉牌哀求「借根菸」的照片在網路引熱議。（圖取自臉書《黑色豪門企業》）

國五假期塞車塞到爆，昨天長長的車陣中就出現一輛自小客車駕駛，從車窗舉牌白紙上斗大的黑字寫著「我快睡著了，哪位大大有菸，可以借一根嗎？」，後車有人把這張令人莞爾的照片PO在社群粉絲頁，還不忘註明，駕駛舉了半小時，好像都沒人理會，網友說，趁這機會戒煙吧！

今天在臉書《爆笑公社》和《黑色豪門企業》都有網友分享照片，提到他昨天行經國道五號頭城路段，看到前方一位汽車駕駛手拿著A4紙伸出窗外，上面寫著「我快睡了，哪位大大有菸，可以借一根嗎？」只見照片中的手一下舉高，一下又靠著窗邊，民眾說他看該車駕駛手舉了半小時卻沒人理，覺得可憐，拍下照片PO網說「有哪位好心人就分他一根吧」。

這張跪求「一根香菸提神」的「創意」照片，引發網友的熱烈討論，有同樣的「菸友」大發同情之心，因為「塞車沒菸抽很難受」，也有人說「這不幫沒人性，真想拿根請他抽」，有人則是「我很想給你，但是我在屏東」，不過，還是有不少人，要這名駕駛擰一下大腿，把菸戒掉吧！」

還有網友說這次是求菸，下回該不會是內急求「尿袋」吧？不過大家最好奇的是該駕駛手舉到最後到底有沒有借到菸？也有人提醒，自用小客車可以在車內抽煙，但是要注意不要亂彈煙灰亂丟煙頭喔！

★中時電子報關心您：不吸煙，你可以擁有更多！

(中時電子報)