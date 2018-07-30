國道五號塞車「快睡著了」 有人舉牌跪求...

國五每到假日塞車已是用路之苦，有人塞到快睡著，創意義「求就」。（本報系資料照片）

友善列印
中時電子報
國道塞阿快睡著，有人舉牌哀求「借根菸」的照片在網路引熱議。（圖取自臉書《黑色豪門企業》）

國五假期塞車塞到爆，昨天長長的車陣中就出現一輛自小客車駕駛，從車窗舉牌白紙上斗大的黑字寫著「我快睡著了，哪位大大有菸，可以借一根嗎？」，後車有人把這張令人莞爾的照片PO在社群粉絲頁，還不忘註明，駕駛舉了半小時，好像都沒人理會，網友說，趁這機會戒煙吧！

今天在臉書《爆笑公社》和《黑色豪門企業》都有網友分享照片，提到他昨天行經國道五號頭城路段，看到前方一位汽車駕駛手拿著A4紙伸出窗外，上面寫著「我快睡了，哪位大大有菸，可以借一根嗎？」只見照片中的手一下舉高，一下又靠著窗邊，民眾說他看該車駕駛手舉了半小時卻沒人理，覺得可憐，拍下照片PO網說「有哪位好心人就分他一根吧」。

這張跪求「一根香菸提神」的「創意」照片，引發網友的熱烈討論，有同樣的「菸友」大發同情之心，因為「塞車沒菸抽很難受」，也有人說「這不幫沒人性，真想拿根請他抽」，有人則是「我很想給你，但是我在屏東」，不過，還是有不少人，要這名駕駛擰一下大腿，把菸戒掉吧！」

還有網友說這次是求菸，下回該不會是內急求「尿袋」吧？不過大家最好奇的是該駕駛手舉到最後到底有沒有借到菸？也有人提醒，自用小客車可以在車內抽煙，但是要注意不要亂彈煙灰亂丟煙頭喔！

★中時電子報關心您：不吸煙，你可以擁有更多！

(中時電子報)

選舉將至 基隆檢警聯手反賄 民眾… 錯用他人照片未督促下架 《蘋果…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。