陳綺真第一次獻給五月天！「兩光自拍」卡掉阿信

2018年07月30日 18:28 中時 尤嬿妮

五月天昨上海站終場演出。（相信音樂提供）

五月天昨上海站終場演出。（相信音樂提供）

陳綺貞與五月天自拍。（翻攝陳綺貞IG）

五月天昨上海站終場演出。（相信音樂提供）

五月天「人生無限公司」29日上海終場邀陳綺貞助陣，與五月天帶領3萬歌迷，於大螢幕上的圓月映襯下，甜蜜合唱〈私奔到月球〉，不僅手心對手心，陳綺真還把頭靠在阿信肩上；陳綺貞隨後在台上要求與五月天自拍、允諾放上她的IG，阿信笑說：「綺貞老師開IG，我都有看。」陳綺貞今中午分享合照，左右兩側的怪獸及阿信，臉全被卡掉一半，看得出她自拍技術果真如自己所說「很不會」。

五月天上海站4場共吸引12萬歌迷打卡，為了回饋大家，阿信昨晚表示最後一場要做些特別的，「平時都是他們彈吉他打鼓、我唱歌，今天換一下，我彈吉他、他們來唱歌」，隨後彈起吉他要每位團員獨唱，怪獸大讚阿信彈得不錯，阿信笑回：「其實沒誇錯！因為我是陳老師嘛！」唱到〈突然好想你〉時，真正的「陳老師」驚喜登場，陳綺貞現身合唱。

今年5月才開通IG的陳綺貞，提議與全場3萬歌迷合照，並許諾演唱會結束後她會在IG發文，將開通IG後的首張自拍照獻給五月天及上海歌迷；拍完照後，陳綺貞開始和阿信算帳，「聽說前兩天有歌迷點〈私奔到月球〉，你說我有沒有來不重要，字幕來比較重要」，讓五月天笑喊陳老師「真的很嚴格」。

(中時 )