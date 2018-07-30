台中文創園區轉型遭批恐變蚊子館 鄭麗君掛保證3億元力挺

2018年07月30日 18:43 中時 陳淑芬

文化資產園區揭牌儀式，文化部部長鄭麗君（右6）與會主持。（陳淑芬攝）

文化資產園區揭牌儀式暨重要傳統表演藝術傳習藝生結業，文化部長鄭麗君（前排中）頒證給7名藝生。（陳淑芬攝）

近日地方質疑文化部文資局經營的「台中文創園區」轉型，批評恐將變成蚊子館。文化部部長鄭麗君30日在揭牌儀式當場力挺宣布，文資局的無形資產經費原為1億元，108年起將成長為3億元，她並2度喊話掛保證，將延續既有的「1916工坊」，「放心會更有趣」、「只有加值、沒有減少」。

由文化部文資局經營的「台中文創園區」轉型為「文化部文化資產園區」，舉行揭牌暨重要傳統表演藝術傳習藝生結業頒證儀式，文化部部長鄭麗君、文資局長施國隆、台中市副市長張光瑤、立委黃國書及多名市議員與會。活動以歌仔戲「三仙賀慶」熱鬧開場，傳承的國寶布袋戲藝師陳錫煌等人到場見證。

日前有議員批評，外傳園區轉型將收回部分文創業者「1916工坊」房舍，導致人心惶惶，擔心過去努力成空，恐變成蚊子館，近20家文創業者合約將到期、可能被迫搬離。此事引發相關爭議，讓揭牌儀式格外令人矚目。

鄭麗君致詞表示，傳統表演藝術傳習藝生結業頒證顯示傳統藝術後繼有人，開幕年輕面孔演出者，讓人看到重要傳統藝術的未來及希望、傳承接棒，文資局自2013年已培育約50名傳統藝術專業人才。

鄭麗君並當場宣布，文化部支持文資局投入有形及無形資產的保存、傳承及發揚，無形資產部分自108年起本預算將成長為3倍，高達3億元：藝生習藝津貼也實質成長至少2倍，各地傳藝中心的接班人及開枝散葉計畫，明年預算將成長近1倍，以接續文資局傳承計畫，此語獲得在場人士以熱烈掌聲回應。

鄭麗君話鋒一轉指出，「台中文創園區」轉型為「文化資產園區」很重要，她並兩度向市府、議員及地方人士掛保證，「不要擔心」，既有的「1916工坊」會繼續下去，與業者、產業結合會擴增，並與市府及市舊區結合，讓文化資產得以保存、傳承及再生。

施國隆則指出，「台中文創園區」常被誤解為市府所屬機關，正名後除維持過去「文創」的概念，再加上「文資」價值，以「文資為體、文創為用」兩者融合加值並不衝突，將更具未來性及傳承的意義。

(中時 )