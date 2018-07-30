國民黨三個太陽？ 王育敏：應該是這兩人競爭

2018年07月30日 18:33 中時電子報 李俊毅 /綜合報導 /綜合報導

國民黨立委、馬英九基金會董事王育敏今天在立法院接受訪問，對於藍營三顆太陽競逐的問題，誰該代表藍營角逐2020大選？王育敏表示，對國民黨來說，有意願，能打敗民進黨的人，黨員都樂見，目前馬的意願並不清楚，所以應該還是吳跟朱的競爭。

王育敏今天在立法院接受《中評社》訪問，國民黨有一套提名機制跟辦法，將來不管多少人要參選都是要經過這套機制，總體來講就是要三個要素，個人有意願、民意支持度高、且能打敗民進黨。

馬英九若回鍋參選，對國民黨是否有加分效果?王育敏則強調，這是假設性議題，馬英九本人已在基金會成立時講得很清楚，基金會和選舉並無相關，基金會是超越選舉的，將會一直存在，選舉只是一時的，馬對參選問題沒有正面回應，參選與否是外界臆測。

三人都需經過黨內民主的初選，馬的意願目前是問號，朱立倫跟吳敦義這方面比較清楚，檯面上看來應該不至於三個候選人競爭，可能是朱跟吳。

吳敦義身為現任主席，但討論度和支持度似乎都較低?王育敏則指出，支持度偏低，那就要多努力，如果民意傾向不支持，將來要出線就較困難，畢竟提名就要勝選，民意支持度是重要指標。

至於年底縣市長選舉結果要贏多少，對吳敦義才算及格? 王育敏認為，如果六都只有維持住新北，大家對現任主席會有檢討聲浪，2018選舉對於吳敦義維持主席仍相當重要，但能否代表參選2020大選，仍要看支持度，就目前來看，朱是比較高的。

(中時電子報)