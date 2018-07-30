台灣咖啡評鑑 166支隊伍角逐冠軍殊榮

2018年07月30日 18:41 中時 林和生

台灣國產精品咖啡豆評鑑屏東派出16支隊伍參賽，特地選用在地原生株種，盼透過賽事讓外界看到屏東咖啡的美好。（林和生攝）

在咖啡達人眼中，台灣咖啡豆香氣與韻味特殊，一點都不輸國外豆。（林和生攝）

台灣國產精品咖啡豆評鑑首次在屏東舉辦，8月將有166支隊伍齊聚吾拉魯滋部落，角逐年度冠軍殊榮，地主隊也派出16隊參賽，特地選用在地原生株種，期盼透過賽事讓台灣、甚至世界看到屏東咖啡的美好。

擔任賽事技術委員的林哲豪指出，台灣咖啡生產成本高，必須走向高端的精品路線才有生機，也是評鑑比賽的目的；他舉例說，不少人對於衣索比亞可能陌生，但當地生產的阿拉比卡或耶加雪菲，卻讓全球咖啡愛好者藉此認識產地國，台灣也有本錢利用咖啡被世界看見。

曾以虹吸式沖煮法獲得全台咖啡競賽前三名的王聖偉說，台灣咖啡有著其他產地國沒有的巧克力與堅果香氣，而高海拔的豆子酸味柔順，鑑別度極高，一點也不輸國外咖啡豆。

目前屏東種植咖啡面積約300公頃，投入農戶超過350戶，多種植在原鄉海拔約900至1000公尺高度，山區石礫地形，加上日夜溫差大，產出咖啡擁有豐厚口感且具層次，且屏東咖啡歷史悠久，主要源自日治時期，是經百年馴化的原生種。

屏東縣長潘孟安表示，薄酒萊利用葡萄酒行銷全世界，一串葡萄釀成酒之後，有著說不完的故事，這就是產業升級的重要性；屏東咖啡也透過品牌方式打團體戰，結合原鄉各產區的競合，擦亮國境之南咖啡產業，也盼能從這次賽事獲得佳績，為地方創造更多經濟產值。

(中時 )