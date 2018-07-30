高職技術創造力決賽 羅東高工奪冠

2018年07月30日 19:56 旺報 簡立欣 、 季志翔

來自羅東高工的高技107隊學生方韋麒（左一）、吳翊勤（左二）、林冠豪（右一）與張庭芯（右二），在指導老師林建明（中）的帶領下拿到冠軍。（季志翔攝）

第15屆全國高職學生團隊技術創造力競賽在台灣師範大學登場，30日結束為期兩天的決賽並舉行頒獎典禮。決賽題目切合近日水果盛產滯銷的時事，要求學生做出製作水果茶的機器，最後由國立羅東高工「高技107」隊抱回冠軍大獎。

由財團法人溫世仁文教基金會與國立台灣師範大學共同承辦的「全國高職學生團隊技術創造力競賽」，是目前少數經教育部認可、可以在升學推甄時做為加分依據的活動之一，且有別於一般事前準備好作品的方式，該競賽採「現場公布題目，各隊隔離競賽（指導教師不參與）」方式，除了考驗臨場反應、技術創造力，更考驗團隊合作精神。

初賽題目是「多功能身障廁所輔具」，從北、中、南三區選出34隊，加上一處馬來西亞隊，在總決賽中大顯身手。

總決賽最後選出5個佳作（國立南投高中鯉魚與驢隊、市立高雄高工TOP隊、市立高雄高工以我們為榮隊、國立彰師附工創造夢想隊、國立崇實高工天元突破隊）、4個殿軍（國立崇實高工土著奇蹟隊、國立成大附工創造力3隊、市立大安高工雉雞店隊、國立彰師附工fate隊）、3個季軍（國立二林工商毛毛隊、國立中正高工機資金隊、國立崇實高工魑魅魍魎隊）、2個亞軍（東勢高工美環一級棒隊、國立彰師附工逼麼狂想曲隊）、1個冠軍。

擔任裁判長的建國科大校長陳繁興，從第一屆就開始參與，他表示這次命題非常好，是典型的自動化控制和機電整合，有4、5組的作品完成度相當高；另外作品造型變化多，很多隊伍命名如茶來伸手、癮料機等也很有創意。

但他也指出必須改進之處，首先是有同學操作時不小心被割傷、燙傷，「未來大家要特別注意熟練工具」；第二是部分組別對機構設計不內行，作品搖搖欲墜，不扶著就會散架；第三是焊接的基本功要加強。他強調創意固然重要，技術才是根本，一技在身，受用無窮。

冠軍隊伍指導老師林建明表示，自己也是高職畢業，高職生就是欠缺舞台，很感謝主辦單位給這個機會，「學然後知不足，教然後知困」，他自己在比賽中也成長很多。

(旺報 )