邱琦雯驚收結婚證書！狂粉示愛告白「養秋月和孩子」

2018年07月30日 18:39 中時 林淑娟

邱琦雯被狂粉告白。（艾迪昇）

邱琦雯收到狂粉的告白信和結婚證書。（艾迪昇）

邱琦雯在民視8點檔《大時代》飾演不向命運低頭的歌女秋月，近日劇情來到高潮，她在劇中生子，卻不被男方家承認地位，她負氣帶著孩子出走，悲憤劇情引起觀眾共鳴。但也有男性觀眾太投入，竟寄求愛信到她經紀公司，信中除了自報身家，「我月收入穩定，大概15萬，有房子在文山區」，並放話照顧她與孩子，還附上結婚證書，要邱琦雯在女方欄位簽名！

曾有過一段婚姻的邱琦雯，得知消息後直呼不敢相信、大感詫異，看到粉絲送上的結婚證書，只能委婉感謝粉絲厚愛和大力捧場，但也希望粉絲能釐清戲劇與現實，並持續支持她在《大時代》中的表現。她也強調目前全心衝刺工作，對婚姻抱持隨緣態度。

邱琦雯收到的求愛信和結婚證書中，自稱36歲的陳姓男子大讚邱琦雯專情、有理想，值得被好好珍惜。但他卻將現實與戲劇混淆，將秋月劇中情節錯置成邱琦雯的真實人生，深情告白：「如觀（秋月丈夫）的家人不接受妳，沒有關係，我可以照顧妳跟孩子，希望妳可以以結婚為前提跟我在一起。」還信誓旦旦表示自己沒有惡作劇，希望邱琦雯可以認真考慮。

陳姓男子還端出利多條件，表示婚後無須擔心婆媳問題，「我爸媽都長年在國外，不用擔心有其他異性朋友會接近我，我的工作接觸的都是男生，所以可以讓妳安心，我月收入穩定，婚後妳可以繼續拍戲或是不工作也可以，我會盡全力的給妳最好的生活」。邱琦雯

(中時 )