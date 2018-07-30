陳奕迅代言Zenith 音樂與腕表緊密連結

2018年07月30日 18:40 中時 陶福媛

陳奕迅受邀擔任真力時 (Zenith）腕表的全球代言人。（ Zenith提供）

陳奕迅受邀擔任真力時 (Zenith）腕表的全球代言人。（ Zenith提供）

陳奕迅佩戴真力時Defy El Primero 21 Full Diamonds鑽表， 95萬5500元。（Zenith提供）

陳奕迅佩戴真力時Pilot Extra Special Chronograph BLUE藍天青銅計時腕表， 24萬8300元。（ Zenith提供）

真力時（Zenith）今天宣布知名歌手陳奕迅擔任品牌的全球代言人，以「分秒必真」（INTO THE SECOND）為主題拍攝的形象照也同步出爐，以黑白對比突顯Defy El Primero 21系列腕表的時尚氛圍。預計8月23日陳奕迅將會以真力時品牌全球代言人的身份出席「時間進化論」巡迴展天津站的活動現場，並發表他為真力時代言的首支形象廣告影片。

流行音樂與腕表，向來關係密切，繼今年3月帝舵表（TUDOR）宣布周杰倫擔任品牌代言人後，真力時 (Zenith）力邀有「歌神」之稱的陳奕迅代言，讓音樂與腕表之間有了更緊密的連結。

陳奕迅曾被美國《時代雜誌》評為影響華語樂壇風格的傳奇人物，近年他以獨特的時尚品味掀起街頭潮風，贏得年輕世代的好評與追捧，如今受邀擔任真力時的品牌全球代言人，再度展現他在國際時尚舞台的影響力。

(中時 )