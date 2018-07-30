幼兒補助新制8月上路 資格放寬南市補助人數倍增

2018年07月30日 18:50 中時 程炳璋

行政院擴大發放育兒津貼與托育補助新制8月1日上路，台南市0歲至2歲幼兒在托育部份影響不大，育兒津貼的請領資格則大幅放寬，爆增1倍，台南市社會局將製發傳單通知符合資格的家長，並有兩個月的緩衝期，只要在10月前申請補助款皆可追溯至8月。

台南市0歲至2歲的幼兒約有2萬7000餘人，根據舊制的幼兒補助，分為父母自己養育與對外找托嬰、保母兩種補助方式，皆訂有排富條款，選擇自行育兒的父母須有一人未就業，才得請領育兒津貼每月2500元。選擇托嬰、申請保母的家庭，可請領每月3000元的托育補助。

新制上路後仍訂有排富條款，台南市在托育補助部分，根據中央規定，一般家庭從3000元增為6000元，第3胎每人每月可多領1000元，符合資格人數與舊制幾無差異。

育兒津貼請領資格，台南市在新制上路後大幅放寬，即使父母兩人皆有工作，也可請領，使得符合資格請領的人數暴增一倍，從1萬5600人增為2萬3628人。

面對新舊制轉換過渡期，台南市社會局提出5項因應措施，一、原補助對象不需再提出申請，衛福部將自動轉移至新系統，保障家長權益。二、社會局在7月底前會到市府立案的托嬰中心與區公所舉辦6場新制說明會，說明相關資格。三、官方將找出符合資格的家長，主動寄發傳單告知新制規定。三、訂出多元受理單位，育兒津貼可從區公所受理承辦。五、符合資格的家長有兩個月的緩衝期，只要在10月底前提出申請，補助款皆能追溯至8月發放。

台南市社會局表示，目前正等待衛福部的契約範本出爐，即可與托嬰中新、保母簽訂新制契約，不會影響作業結果。

(中時 )