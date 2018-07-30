毛孩出遊小心！全台18家森林遊樂區禁止寵物入園

翻攝自 奧萬大情報站FB

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中時電子報

暑假到了！家有養狗狗貓貓的民眾們，注意別帶進森林遊樂區，被抓到恐處以5萬元以上，100萬元以下罰鍰！農委會林務局表示，近期發生多起感染狂犬病的鼬獾咬傷人，7月在花蓮發生2起及台南發生1起，奧萬大國家森林遊樂區今年4-5月也發現2起案例，所幸防疫成功，目前狂犬病疫情仍防堵在山區中。

農委會林務局今天表示，8月將持續公告禁止犬、貓及其他哺乳類動物進入國家森林遊樂區、平地森林園區及拉拉山自然保護區，範圍包括：

太平山、內洞、滿月圓、東眼山、觀霧、 大雪山、八仙山、武陵、合歡山、奧萬大、阿里山、藤枝、雙流、 墾丁、知本、向陽、富源、池南等18個國家森林遊樂區，以及大農大富平地森林園區、鰲鼓濕地森林園區、林後四林平地森林園區。

此外，棲蘭、明池、惠蓀林場森林遊樂區也有公告禁止犬、貓等哺乳類動物進入地區，確保寵物、飼主與所有入園遊客安全。但導盲犬或訓練人員所帶的導盲幼犬，不再此限。

林務局警告，切勿帶犬貓去森林遊樂區，依據動物傳染病防治條例，若發現私帶寵物進入森林遊樂區等公告區域內，可處5萬元以上100萬元以下罰鍰。

目前僅知本及池南國家森林遊樂區提供寵物寄放，其他地區也於年底全面規劃寵物寄放籠。同時提醒遊客不要接觸或餵食野生動物，有發現疑似感染狂犬病的動物應立即通報。

(中時電子報)

107年狂犬病疫情現況 (林務局提供)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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