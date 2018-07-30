傳接香港男足 神奇教頭懷特還沒決定但也快了？

2018年07月30日 18:50 中時電子報 李弘斌 ／台北報導 ／台北報導

根據香港多家媒體報導，香港足總上周經特別董事會討論新任國家隊教頭人選，已確定由帶領台灣締造世界排名121隊史新高紀錄、被喻為「神奇教頭」的英籍主帥蓋瑞懷特（Gary White）接任。惟目前中華足協、香港足總都尚未證實此事。

懷特目前在台灣執教的合約到今年9月，由於成年國家隊暫無行程，近期其職務為亞運代表隊顧問。據了解，中華足協今年4月與懷特提前續約2年，但他原本合約的薪水是由體育署經國訓中心支付，相關程序也因足協改選延宕而卡關。

另一方面，香港足總的確是開給了懷特總教練一職。唯根據可靠消息指出，懷特還沒做出最後決定，他很喜歡台灣，也有要讓台灣足球向上提升的計畫，但妾身未明不能一直等待下去，還顧及家人，近期就得決定他的下一步。

據了解，懷特對於足協改選的紛擾頗感無奈，畢竟那與其執教工作無關，也希望如果他在台灣的表現值得肯定，應該不論下任理事長是誰，都積極爭取他留下，可惜並未獲得如此尊重，只有不知自己何去何從的無奈。

懷特去年9月接掌中華男足兵符，10月就帶領中華隊在亞洲盃資格賽主場2比1逆轉勝巴林，還留下中華足協盃邀請賽冠軍，總計繳出6勝4敗、含主場6連勝的執教佳績。期間中華男足世界排名升至121位，目前稍降至123名。

然而，今年《壹周刊》報導懷特擔任關島教頭時，在友誼賽與中華隊合意踢平，儘管被證明為烏龍爆料，但懷特5月以Nike顧問身分出席成都舉辦的U19熊貓盃邀請賽，穿著中國大陸球衣與其代表隊合影，也踩到兩岸敏感的紅線。如今香港相邀，而足協改選爭議還看不出解套之時，神奇教頭恐怕是留不住了。

至於有媒體報導體育署因足協改選擱置懷特總教練續約，體育署30日也透過聲明澄清，經查懷特總教練續聘案，足協將於近期召開選訓會議，故該案足協迄今尚未送體育署，並無媒體報導體育署擱置乙事。

(中時電子報)