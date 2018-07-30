父親節忙什麼？家居品牌祭實用好物搶攻孝親市場

2018年07月30日 19:12 中時 吳娮翎

Aesop摩洛哥橙花刮鬍二重奏，2500元。（Aesop提供）

Agatha艾格莎原價5萬8000，感恩孝親價3萬9999元，152公分x190公分上墊。（席夢思提供）

TENDAYS減壓腰墊、坐墊，第1件8折、任選2件75折。。（TENDAYS提供）

OSIM uDiva2 8變小天后，父親節限定，價格店洽。（HOLA提供）

LOTUS樂德鍋亮彩響壺，父親節促銷商品，即日起至8月8日，限量10組。（旺代提供）

MUJI無印良品高椅背和室沙發本體1人座，1萬元，椅套另售。（無印良品提供）

相較於母親節的大鳴大放，父親節送禮市場顯得含蓄，多數業者都強打實用好物，或是全家都可用的日常家電、床寢產品。家居品牌祭實用好物搶攻孝親市場，日常的刮鬍泡、剃鬚刀等入門好物也受到歡迎。

頂級飯店首選品牌席夢思推出「感恩孝親優惠專案」，BackCare Advanced系列獨有的5區精準撐托功能，依據人體睡眠時的重量分佈，Beautyrest頂級獨立筒彈簧精準配置，針對身體上背、腰、臀、大腿、小腿的不同負重提供撐托，讓爸爸在睡眠時獲得完整休息。 歡慶父親節，席夢思全系列3萬9999元起，再享綺力枕買1送1限量優惠。

睡眠領導品牌TENDAYS即日起至8月12日舉辦精選商品限量特惠，穿梭涼感萬用墊原價1萬6800元，特價1萬1900元，支撐腰脊貼合臀部的減壓腰墊及坐墊系列活動期間第1件8折、任選2件75折。

有別於主打爸爸市場，特力屋直接寄出愛家總動員，強攻家庭購物市場，即日起至8月5日，特力屋祭出限時來店禮，會員單筆消費滿99元以上，憑發票即可免費兌換野餐墊、洗衣片或保冰袋，接連推出，各限時3天，居家裝修中心單筆實付金額滿2000元送200元現金折價券，家電單筆實付金額滿3000元送300元現金折價券。

頂級中性保養Aesop，不只備受女性市場喜愛，也在男性保養界靠口碑夯賣，這次針對父親節，品牌推薦了多樣不敗的送禮好物，包括，滾珠式腋下體香劑 、手工製作的雙刃剃鬚刀 、摩洛哥橙花刮鬍二重奏，內含摩洛哥橙花刮鬍精華，與摩洛哥橙花鬚後護膚液。

(中時 )