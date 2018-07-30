蕭泰然《鋼琴協奏曲》濃濃思念 陳毓襄奏故鄉之歌

2018年07月30日 19:12 中時 趙靜瑜

對無數在海外念書生活的台灣人來說，人雖然在異鄉，鄉音始終不遠。對已故國家文藝獎得主蕭泰然與波哥雷利奇國際鋼琴大賽首獎得主陳毓襄而言，台灣是故鄉，美國則是成長的地方，是他鄉，也是故鄉。如今因緣際會，鋼琴家陳毓襄將帶著蕭泰然的三大協奏曲之一《鋼琴協奏曲》「回」到美國演出，他鄉與異鄉，早已沒有分別。

陳毓襄說，「當我在彈這首蕭老師的作品時，我感受的不但是他的慈悲跟溫厚，還可以感覺得到樂曲裡他在跟我說話。」征戰國際樂壇多年，陳毓襄在世界樂壇已經有自己的一席之地。她從小天賦異稟，後來到在洛杉磯念書，也與當時住在附近的蕭泰然相熟，「小時候會去他家彈琴給他聽，他還組過團帶我們十多位小朋友去巡演。」

陳毓襄回憶，1993年她還沒得到波哥雷利奇國際鋼琴大賽首獎之前，曾經在洛杉磯有過一場音樂會，「蕭泰然老師有到現場來聽，會後他送了樂譜給我，就是現在我在彈的這首《鋼琴協奏曲》，上面還有簽名，希望我有一天可以彈奏。」陳毓襄說，這彷彿是冥冥中的安排，相隔25年之後，蕭泰然已然羽化，陳毓襄第一次有機會可以把這部作品介紹給故鄉樂迷。

陳毓襄說，這首鋼琴協奏曲寫得很完整，可能與蕭泰然本身就是鋼琴家有關，曲子不難，技巧也不難，作曲技法上來說也不算複雜，但要彈出台灣的特質，有文化上的厚度是一大跳戰，「我有感覺，要把這首曲子彈好，一定要會講台灣話。裡面很多樂音我都可以聽見優美的台語。」陳毓襄說，從這首樂曲中可以感受到蕭泰然念舊、溫柔的性情，這些都在他的音樂中表露。

今年是蕭泰然逝世三週年，也是蕭老師80歲冥誕，國立台灣交響樂團將赴美舉行「樂見台灣」蕭泰然紀念音樂會，8月4日在舊金山聖荷西表演藝術中心，8月9日在洛杉磯迪士尼音樂廳，由台灣旅美指揮家陳美安擔任指揮，其他還包括旅美聲樂家陳麗嬋與何佳陵共同合作演出。

(中時 )