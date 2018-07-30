賴清德喊空污是過去累積 顏寬恒一句話轟回去

2018年07月30日 19:24 中時電子報 丁世傑

行政院長賴清德29日南下台中視察，有感而發表示，空污是過去累積及生產，無論各種污染源，皆不可歸責於台中市政府。對此，立法委員顏寬恒砲轟賴清德，「污染都是前朝留下來，在民進黨執政時如火山爆發般噴發？」

行政院長賴清德29日南下台中視察空港及海港的未來發展，有感而發「要幫林市長跟市府團隊講一句公道話」，他表示，既然空污是過去累積及生產，無論各種污染源，皆不可歸責於台中市政府。

賴清德說，因為空污排放的污染源很多，包括機車、汽車、大貨車、大客車等移動污染源，也有工業、餐廳廚房油煙，甚至道路、河川、建築工地揚塵等等，但是林市長率領的團隊，積極進行空污防制，2017年台灣空污防治成績拿下第一名， 環保署因此頒發2000萬元獎金。

立法委員顏寬恒砲轟，「污染都是前朝留下來，在民進黨執政時如火山爆發般噴發？！」也諷刺賴清德，或許活在不一樣的時空背景，應該尊稱賴清德為「通靈院長」，否則不會老是說一些聽不懂的話！

網友也留言說，「如果不是廢核政策，讓中火及其他火力電廠全速大火發電，空污哪有那麽嚴重！」「超扯！我台中人，他們在野黨時就又罵又嘲笑，執政後有好處就收割，然後自己出包就推給前朝，來來回回就這幾招！」

(中時電子報)