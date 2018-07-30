紐時老闆勸諫川普：攻擊媒體危險且有害

2018年07月30日 20:02 中時 施施 ／綜合報導 ／綜合報導

美國《紐約時報》發行人沙茲伯格（Arthur Gregg Sulzberger）29日表示，他日前到白宮會見總統川普時，曾當面提醒對方「假新聞」指控會製造分裂，將記者稱為「人民公敵」，更可能威脅其人身安全，「對國家有害」。川普則不改作風，回嗆《紐時》不愛國，還暗批假新聞媒體根本就是狗改不了吃屎。

據報導，川普與「宿敵」沙茲伯格本月20日的會面是由白宮主動提出，目的在「增進彼此了解」。川普的幕僚原本要求不要公開會面，但川普事後忍不住發推文自爆，「在白宮和紐約時報發行人沙茲伯格進行了良好且有趣的會談」，他們「花了很多時間談論媒體的大量假新聞，以及假新聞如何變成『人民公敵』，真可悲！」

川普率先發難後，沙茲伯格透過《紐時》發布聲明回應，川普總統揭露雙方會談一事，實際上形同「將會談列入紀錄」，他也形容這是一次「不尋常、強硬且直率的會談」。

今年元旦才正式接棒掌管《紐時》的沙茲伯格透露，他已當面告訴川普，「我認為他的言論不僅製造分裂，而且越來越危險。我告訴他，雖然『假新聞』一詞不真實且有害，但我更關心他稱記者為『人民公敵』。我提醒他，這種煽動性措辭會為記者帶來更多威脅，並造成暴力事件。」

沙茲伯格表示，「我接受這場會談的主要目的，是為對總統令人極為憂心的反媒體言論提出疑慮」，且國外領袖已開始利用川普的言論來打壓記者，「他的言論破壞我國民主理想，侵蝕美國最了不起的1項輸出價值：對言論和新聞自由的承諾」，因此，「我懇求他重新思考對媒體的廣泛攻擊，因為我相信這對我們的國家很危險且有害。」

然而，這場會談似乎完全無助改善川普與媒體間的緊張關係。同日稍晚，川普又連發推文反擊：「被『川普障礙症候群』逼瘋的媒體揭露政府的內部審議狀況，確實會讓許多條人命陷入險境，不是只有記者而已。這非常不愛國！」、「媒體自由也包括對正確報導負責。媒體對政府90％的報導都是負面的，完全無視我們取得的巨大成就，難怪媒體信任度現在是史上最低！」。

川普說，我絕不允許偉大的國家被「垂死報業的反川普仇恨人士出賣」。他也點名批評，失敗的《紐時》和《華盛頓郵報》什麼都不會，只會寫負面故事，就連好事也寫成壞事，「他們永遠不會改變」。

(中時 )