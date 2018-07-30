2018日本Taiwan Festa台灣嘉年華 臺東縣驚艷登場

2018年07月30日 19:55 中時電子報 吳家詮

臺東縣政府國際發展及計畫處羅淑琴副處長於大會舞台上介紹臺東觀光。（吳家詮翻攝）

臺東縣政府再度出擊日本參加「2018年Taiwan Festa台灣嘉年華」，現場除了邀請臺東知名歌手舒米恩站台演出之外，更直接送出日本臺東來回機票、臺東熱氣球自由飛體驗卷及五星優質住宿卷等好禮，吸引現場日本民眾對臺東的高度關注，縣府攤位上更是充滿洽詢人潮，成功打響在日知名度、吸睛百分百。

本(7)月28日至29日連續兩日於東京涉谷區代代木公園舉辦Taiwan Festa台灣嘉年活動，現場活動吸引至少上10萬人次參加，熱鬧非凡。臺東縣政府自去(2017)年參加東京上野恩賜公園台灣祭活動後，大受好評，經由日方單位相互推廣及主辦單位熱情邀約下，今年再度於東京涉谷區代代木公園行銷臺東。本次活動由國際發展及計畫處羅淑琴副處長領軍，為了讓日本民眾更熟識台東縣，現場準備了各項臺東旅遊、熱氣球嘉年華、臺東專屬國際運動賽事、臺東慢食節等資訊外，還有各種旅遊路線、住宿建議介紹，更發送印製有日本前往臺東縣旅遊資訊的扇子，讓大家在酷夏中感受到臺東縣府的小貼心！

縣府攤位上也準備了臺東原住民服飾提供日本民眾穿戴體驗，日本民眾無不好奇詢問著各項有關原住民文化的問題，並且不畏酷熱開心換起原住民特有服飾競相拍照留念！在活動期間攤位隨時都有打卡贈送小物活動，只要日本民眾上IG打卡「＃discover_taitung」就有機會獲贈特別印製專屬「Taiwan Festa」活動贈品，贈品內容包括臺東特有原住民圖騰鑰匙圈以及印製有臺東美景的紙膠帶小物。

日本民眾穿戴原住民服飾開心合影。（吳家詮翻攝）

每年大會舞台上的表演節目更是受到萬人矚目，縣府今年特別邀請榮獲台灣金馬及金曲獎肯定，也常受邀至世界各地音樂節演出的臺東阿美族藝人舒米恩Summing，於大會舞台上以活潑熱情的性格透過歌曲演出，將臺東原住民特有的人文風情韻味傳達至日本當地民眾的心中。

羅淑琴副處長表示，臺東縣一直不斷的積極參加日本各項國際推廣活動，不論是東京馬拉松博覽會或上野台灣祭，都一致獲得日本各界廣大回響，且來臺東旅遊的日客更是逐年成長。今年受邀參加具標竿性的東京「Taiwan Festa台灣嘉年華」活動，更是證明日本人對臺東縣的喜愛，希望透過積極的參與，能更加提升臺東縣的能見度，進而帶動日本遊客蒞臨臺東旅遊的意願。也希望透過這次活動讓臺東縣的觀光、產業、藝術、文化、美食更進一步介紹給日本民眾認識，並期許臺東魅力及獨特性透過臺日雙方友好交流，讓日本人在未來選擇出國旅遊必定造訪臺東！

(中時電子報)