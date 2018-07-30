「傑人盃」全國公益馬拉松接力賽9／30登場

2018年07月30日 19:49 工商 曾麗芳

第11屆傑人盃活動將於9月30日在台中市府廣場正式開跑。（圖／曾麗芳）

國際傑人會今年打造第一面屬於「傑人盃」的完賽獎牌。（圖／曾麗芳）

邁入第11年的「傑人盃全國公益馬拉松接力賽」將於9月30日登場，今年移師至台中市政府前廣場起跑，賽程環繞台中市新都心，並打造第一面屬於「傑人盃」的完賽獎牌；現場還將準備十大美味補給品，讓跑者補充體力，並新增親子趣味組，增加更多溫馨美好的體驗。

台中市社會局專委賴緣如表示，感謝國際傑人會長期參與社會公益，今年賽事與社會局共同主辦，目的就是邀請全國愛好運動者一起為公益跑，本次活動盈餘將回饋至社會局兒少安置機構專戶使用。

國際傑人會中華民國總會長林明郎表示，今年適逢傑人會創立50週年慶，也跟同樣50週年的「台中啟明學校」一起啟動希望迎向光明跑出活力。傑人會鼓勵台中啟明學校視障生免費報名參加，並召集陪跑員志工，一起陪著學生一起向前邁進，更特別感謝TUR及ASP二大越野賽事品牌，公益贊助活動主題運動頭巾。

第11屆傑人盃活動將於9月30日在台中市府廣場正式開跑，賽程全長為35公里，平均分為8段，以接力方式跑完全程，每組正式隊員為8人（含女性1人），候補隊員2人，實際參賽8人中至少必須有1名女性，女性棒次為第4棒（也可全隊皆為女性），組別有大專組、社會組、公司機關團體組。

今年新增親子趣味組，歡迎父母及子女共同組隊參加，人數為8人，隊員至少需有2名子女參加（國中以下為主），規劃賽程總長為3公里，報名至8月10日截止。

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