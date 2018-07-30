甄子丹8.12旋風來台宣傳《大師兄》 再度與台灣影迷近距離接觸

2018年07月30日 19:52 中時 徐桐炘

香港動作明星甄子丹領軍主演熱血動作電影《大師兄》，該片是他成立電影公司超級子彈後推出的首作，他笑稱為打響公司第一炮，一人身兼該片演員、監製，更做了十多人份的工作，也賣力為電影宣傳，工作滿檔的他，抽出2天來台宣傳，8月12日將出席樂聲戲院紅毯活動，13日參加記者會，與台灣影迷近距離接觸。

甄子丹演出「一個打十個」的葉問形象深植人心，新片化身為1人對付一群問題學生的超級教師，他為將動作場面帶進校園電影，費盡心思設計劇本和動作：「這是不同以往的角色，老師的職業讓我無法使用武器，只能赤身肉搏，或就地取材。」

片中有各式刺激場面，賽車、爆破及格鬥都俱備，而他在學校面對的學生，不但有加入網路成癮的少年、沒事就打架的古惑仔、叛逆的暴力少女、還有動不動就以死相逼的敏感學生，身為教師的甄子丹遇危機時，只能隨手就地取材成為剋敵之物，動作上則混合MMA、綜合格鬥等風格多變，而他除了讓自己的身材和體能保持在巔峰，每場打戲也要求拳拳到肉。

甄子丹透露小時候和片中問題學生的功力不相上下，身手過人又有頑皮個性的他，曾是讓老師頭痛的學生，但後來自己當了家長，極為重視小孩的教育問題，「我會深入了解他們在學校面對的一些壓力，像是功課、心理及整個教育制度等等，其實每一個人都會面對到學校的問題，希望透過這部電影，能帶出一些話題，讓大家可以更有意願去探討。」該片8月24日上映。

(中時 )