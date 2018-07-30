彰化》綠營選情告急！ 她曝小英訓話魏明谷1小時

彰化縣長魏明谷。(中時資料照)

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中時電子報

2018年縣市首長選舉僅剩不到4個月的時間，彰化縣長魏明谷的民調年初原本還居於領先地位，怎料國民黨立委王惠美整合國民黨派系成功，挑戰魏明谷的連任之路，讓綠營彰化選情告急。對此，周玉蔻透露，民進黨中央為此做過非常深入的討論，黨主席蔡英文還把魏明谷叫來台北訓話超過1小時，要求他改變選法，重振士氣。

根據今年5月底民調顯示，魏明谷支持度為25.1%，王惠美的支持度為35.0%；看好度部分，王惠美以33.0%領先魏明谷的31.1%，雖都在誤差範圍內，卻也讓民進黨執政的彰化縣選情告急。

周玉蔻表示，魏明谷其實有不少政績，但在選舉策略上失誤，黨中央只能派出副秘書長徐佳青前往救援，有望與對手達成「五五波」，選情仍樂觀。綠營內部民調顯示，王惠美確實領先魏明谷10%、甚至達到20%，據悉，中部新潮流大老在與同派系的魏明谷選戰合作上遇到問題。在蔡英文的建議下，彰化選情改由黨中央操盤，她也訓話魏明谷1個多小時，讓魏明谷了解到面對危機需要轉變。

周玉蔻在《放言》指出，民進黨在彰化有「連任魔咒」，例如前縣長周清玉、翁金珠，魏明谷是翁金珠穆僚出身，他與新潮流關係其實不密切，當時順勢選上彰化縣長，卻在縣政整合出現問題，就有黨內人士指出，魏明谷比較像是「民進黨候選人」，而非競選連任。

相較之下，當過鹿港鎮長的王惠美勤跑基層，民調直直升，激勵藍營士氣，綠營現在由黨中央直接操盤，挽救選情，是否能打破連任魔咒，成為2018年選舉關鍵。

(中時電子報)

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