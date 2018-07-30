湯唯《地球最後的夜晚》為金馬開幕 蔡明亮《你的臉》獲選閉幕片

2018年07月30日 20:08 中時 徐桐炘

兩屆金馬獎最佳導演蔡明亮、金馬影帝李康生甫入選威尼斯影展的《你的臉》，將為2018金馬影展劃下精采句點。圖片提供：汯呄霖電影

金馬影展30日公布開、閉幕影片，曾以《路邊野餐》獲得金馬獎最佳新導演的畢贛，集結湯唯、黃覺、張艾嘉、李鴻其、陳永忠主演的新作《地球最後的夜晚》獲選開幕片。閉幕片則是兩屆金馬獎最佳導演蔡明亮、金馬影帝李康生甫入選威尼斯影展的《你的臉》，展現獨一無二的「蔡氏風格」，全片由13張臉構成，一共只有15個鏡頭。

蔡明亮再度和御用演員李康生合作，還找來12位民眾，共同構成了《你的臉》，早在數月前，蔡明亮就向金馬影展執行長聞天祥透露正在剪接《你的臉》，當時還是3.5小時的版本，原本蔡明亮表示今年想報名金馬獎劇情長片，但又說：「沒有劇情，也不是記錄片！」聞天祥表示歡迎，但幾天前又傳訊息給蔡明亮：「你那部想報劇情片又沒有劇情的片，可不可以來做我們的閉幕片？」

聞天祥在威尼斯影展公布本片入選前，就向蔡明亮提出邀請，蔡明亮笑稱他有先見之明，還在臉書開玩笑說：「這個不怕死的聞天祥，片子也沒看、片名內容都不知道，會不會是李安下的命令？」蔡明亮也對受邀感到一陣快意，第二天就答應擔任閉幕片。

《地球最後的夜晚》是2015年入選金馬創投會議的企劃，今年在坎城影展首映時，長達60分鐘的3D長鏡頭令人嘆為觀止，導演畢贛當時表示影片還會再修改，而最新版的亞洲首映特別獻給金馬影展，畢贛更感性將片中一首詩獻給金馬的觀眾：「你數過天上的星星嗎／它們和小鳥一樣／總在我胸口跳傘。」邀請影迷一同進入充滿魔幻與詩意的電影世界。

(中時 )