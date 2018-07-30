咻比嘟嘩20年後在吳宗憲演唱會合體 小鐘曝原因

2018年07月30日 20:07 時報周刊 林彥君

小鐘在錄影前，分享登小巨蛋的心得。（中天）

咻比嘟嘩日前在吳宗憲小巨蛋演唱會上合體，小鐘30日在《金牌大健諜》錄影前受訪，他開玩笑表示，合體全因「有利可圖」，而他認識憲哥20年他只看過憲哥哭過2次，「憲哥雖然很感性，但他很難哭」，第一次是在演唱會記者會憲哥提筆寫下「馬拉松進場最後一圈」，而第二次看到憲哥掉眼淚是在29日演唱會上，Sandy在台上念出手寫信，「Sandy一到後台，就大喊『Yes！我終於把我爸逼哭』。」

他認為憲哥的音樂牽著老中青三代粉絲，每首歌都有共鳴，在咻比嘟嘩演唱時，看到歌迷拿著手機揮舞的光海，他說：「20年之後可以聚在一起唱歌，感動非常強烈，燈海也是我看過最美的風景」他認為從團體出道到解散，成員在這段時間都過得很幸福，讓他感到很欣慰，他表示憲哥的子女都很有成就，而劉畊宏也育有3個可愛子女，但他感嘆歲月不饒人：「小馬頭髮都掉光了。」

小馬則透露，除了憲哥，成員過去各懷鬼胎，都希望求表現，但憲哥總是大器提攜後輩，小馬說：「站在台上那一刻，我們鳩佔鵲巢，感覺像是咻比嘟嘩的演唱會，以後一定要跟女兒炫耀。」這次演唱會，他看到周杰倫跟方文山和送花，他說：「看到這樣的互動很美好，也期待有一天大家能相聚」，他表示，4個人聚在彩排時，每次練唱2次就開始聊天，「大家都聊開了，我們不練歌，練心，大家團結緊密在一起。」

憲哥在演唱〈兩人的畫像〉時，演唱會背景投影和Sandy的合照，之後再出現過去憲哥曾和粉絲的合照，憲哥在第二場演唱會上多次紅眼眶，也頻頻拭淚，憲哥表示：「可能是因為第二場的心情已經比較沉澱下來，突然間百感交集，〈兩人的畫像〉被歌迷的照片逼出眼淚來了。」

(時報周刊)