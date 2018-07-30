《實習醫師》海邊啃西瓜慶功！王燦樂極生悲眼睛掛彩

2018年07月30日 20:08 中時 林淑娟

《實習醫師鬥格》海邊拍戲兼吃西瓜慶功。（民視）

《實習醫師鬥格》海邊拍戲兼吃西瓜慶功。（民視）

《實習醫師鬥格》海邊拍戲。（民視）

吳東諺、陳芊羽。（民視）

吳東諺、陳芊羽。（民視）

王燦眼睛被排球擊中。（民視）

王燦眼睛被排球擊中。（民視）

夏宇禾海邊戲水。（民視）

民視檔醫療喜劇《實習醫師鬥格》上週五（7/27）播出平均收視1.57，收視排名晉升到全台第三名佳績，演員群夏宇禾、林柏妤，哈孝遠、吳東諺、徐謀俊、王燦、廖怡祾、陳芊羽、謝京穎等人30日頂著39度高溫到三芝海邊出外景、順便吃西瓜消暑兼慶功，謝京穎、陳芊羽還穿起比基尼展露好身材，「脫了」答謝觀眾！

不過「主治醫師」王燦卻樂極生悲、意外掛彩！他們在拍攝一場沙灘上打排球的戲時，他不小心被球K中眼睛受了傷，但敬業的他卻等大家拍完戲才趕緊拿冰塊冰敷，更切西瓜跟大家分享。

不忘提醒觀眾，暑假到海邊戲水要注意安全，除了可以像男神王燦、吳東諺、徐謀俊在沙灘伸展秀好肌肉，隨時隨地就健身，也可以學學「護士團」廖怡祾、陳芊羽、謝京穎在沙灘上擺擺pose當網美拍照就好！

演員群一得知收視創佳績，雖然頂著近40度高溫在海邊拍戲，笑說一點都不苦了！「實習醫師」夏宇禾下水戲遇到月經來，敬業的她說，為了收視率，塞棉條也會下水，一旁的工作人員直誇敬業！哈孝遠開心表示：「這一次高收視，終於有我的戲，證明觀眾眼睛是雪亮的！」

「護理長」廖怡裬還搞笑戴起「臉吉尼」，她說到海邊還是要防曬，但一下戲就汗如雨下，哀嘆「果然要美白是需要代價的」。吳東諺跟陳芊羽有過一次到海邊出外景經驗，這次兩人笑容滿面直說：「上一次《我的老師叫小賀》是連拍7天，這一次才1天而已，真的一點也不苦！」他們還在沙灘上拍起網美照。

吳東諺跟徐謀俊為了拼身材，等戲的空檔不忘健身，遭導演虧說：「這時候就要比誰是天生麗質喔！」外景主持人林柏妤因為主持外景節目《Time for Taiwan》，上山下海都不怕的她，面對這次曝曬外景可是有備而來，她說上次曬傷造成頭皮掉屑，這一次帽子全程不離身，加上劇組很貼心搭陽傘，讓大家拍戲都很舒服！

(中時 )