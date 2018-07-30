出國「紅色之旅」 陸客最愛德法俄

友善列印
旺報

近年來，大陸「海外紅色旅遊」快速興起，越來越多陸客出國踏上「紅色之旅」。從德國、法國到俄羅斯，許多紅色景點對陸客一直具有「超級吸引力」，不僅是一場懷舊之旅，更是一場連接歷史與現代之旅。

馬克思的著作及其思想不僅改變了世界，也改變了大陸，馬克思故居因而成為許多訪歐大陸遊客的重要目的地。馬克思故居位於德國特里爾市，尤其是大陸贈送的一座高4.4公尺、重2.3噸的馬克思銅像也在這裡，讓此地成為陸客海外紅色旅遊的超級熱門地。德國各地也圍繞馬克思主題製作了很多創意產品和趣味紀念品，為陸客的海外紅色之旅增添不少亮點。例如特里爾市就製作了特別的紅綠燈，來紀念馬克思。

法國小城蒙塔日與大陸有著不解之緣。鄧小平等多位大陸新民主主義革命先行者年輕時曾來此勤工儉學。蒙塔日也開闢了一條紅色旅遊路線「偉大的足跡」，供遊客探訪當年勤工儉學大陸學生走過的路，甚至被譽為是「載入蒙塔日史冊的中國篇章」。蒙塔日的紅色印記不僅吸引著陸客前往重溫這段歷史，也不斷為這座小城帶來改變。

俄羅斯更是陸客海外紅色旅遊的重要目的地，紅色旅遊項目內容豐富，包括中共六大會址常設展覽館、俄紅場列寧墓、阿芙樂爾號巡洋艦、斯莫爾尼宮等景點；還包括伏爾加河畔的列寧故鄉烏里揚諾夫斯克，這裡也是最早向陸客推出紅色旅遊的地方。

(旺報 )

貴州警破獲超大型販毒 繳獲1779… 入海探天追霧 陸北極科考成果豐…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。