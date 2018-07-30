出國「紅色之旅」 陸客最愛德法俄

2018年07月30日 22:50 旺報 李鋅銅

近年來，大陸「海外紅色旅遊」快速興起，越來越多陸客出國踏上「紅色之旅」。從德國、法國到俄羅斯，許多紅色景點對陸客一直具有「超級吸引力」，不僅是一場懷舊之旅，更是一場連接歷史與現代之旅。

馬克思的著作及其思想不僅改變了世界，也改變了大陸，馬克思故居因而成為許多訪歐大陸遊客的重要目的地。馬克思故居位於德國特里爾市，尤其是大陸贈送的一座高4.4公尺、重2.3噸的馬克思銅像也在這裡，讓此地成為陸客海外紅色旅遊的超級熱門地。德國各地也圍繞馬克思主題製作了很多創意產品和趣味紀念品，為陸客的海外紅色之旅增添不少亮點。例如特里爾市就製作了特別的紅綠燈，來紀念馬克思。

法國小城蒙塔日與大陸有著不解之緣。鄧小平等多位大陸新民主主義革命先行者年輕時曾來此勤工儉學。蒙塔日也開闢了一條紅色旅遊路線「偉大的足跡」，供遊客探訪當年勤工儉學大陸學生走過的路，甚至被譽為是「載入蒙塔日史冊的中國篇章」。蒙塔日的紅色印記不僅吸引著陸客前往重溫這段歷史，也不斷為這座小城帶來改變。

俄羅斯更是陸客海外紅色旅遊的重要目的地，紅色旅遊項目內容豐富，包括中共六大會址常設展覽館、俄紅場列寧墓、阿芙樂爾號巡洋艦、斯莫爾尼宮等景點；還包括伏爾加河畔的列寧故鄉烏里揚諾夫斯克，這裡也是最早向陸客推出紅色旅遊的地方。

(旺報 )