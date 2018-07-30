日擬引進電子攻擊機 可干擾中俄基地雷達通訊

2018年07月30日 20:08 中時電子報 盧伯華

日本防衛省已開始研究為引進具有干擾敵方雷達和通信功能的電子攻擊機，目的在於提高應對現代網絡化戰爭的能力，並對中國與俄國形成威懾力量。不過電子攻擊機可能具備對敵基地攻擊能力，這讓日本政府是否仍堅持「專守防衛」的安保政策受到質疑。

據《參考消息網》引述日本《每日新聞》報導稱，日本航空自衛隊目前擁有分析敵方航空器和艦船發出的電磁波信號的電子情報收集機，海上自衛隊則擁有在訓練時對自衛隊飛機實施電磁波干擾的電子戰訓練機，但這些電子戰機都沒有被用來實施對敵電磁干擾的能力。

報導認為，航空自衛隊正在爭取引進的F-35隱形戰鬥機具備一定的電子戰能力，但防衛省認為還需要能力更強的電子戰機，因此已著手進行空射導彈加裝電磁干擾裝置的研究。由於自衛隊飛機可能受到來自遠方的敵方電磁波的干擾，防衛省已經在6月向民間企業要求提供相關的技術信息。

如果日本獨立研發，主流方案是現有自衛隊的C-2運輸機和民用客機改造成電子干擾機，但現有方案仍有許多不見的意見。

報導評論稱，現代戰爭中飛機和艦船已經實現網絡化，雷達和衛星捕獲的敵方信息可以即時共享，這已經成為主流戰術。而引進電子攻擊機的目的，主要還是在於提升對逐步實現網絡化的中國和俄羅斯的威懾力。

報導稱，雖然日本政府否認有意謀求對敵基地攻擊能力，但隨著本年度開始推動可搭載於戰鬥機的遠程巡航導彈的引進，日本正在向著在技術上擁有對敵基地攻擊能力的方向前進。由於電磁干擾可以幫助導彈和戰鬥機撕開敵方的雷達網，所以一直以來防衛省對於引進電子攻擊機的態度都很謹慎。

(中時電子報)