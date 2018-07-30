入海探天追霧 陸北極科考成果豐碩

2018年07月30日 22:50 旺報 李鋅銅

在距大陸數千浬之外的白令海公海海域，大陸第九次北極科學考察隊開展了多項科考活動，包括「入海－－海翼號水下滑翔機布放成功」；「探天－－探空氣球追蹤氣象要素」；「追霧－－國產觀測儀器探尋海霧奧秘」。從上海出發近10天的「雪龍」號成果豐碩。

考察隊28日首次在白令海布放大陸自主研發的水下滑翔機。儘管水下滑翔機在大陸近海和大洋地區已經布放多次，但在白令海和北極科考中卻是首次應用，仍面臨著一些挑戰。

考察隊隊員、中國自然資源部第一海洋研究所助理研究員林麗娜表示，位於中高緯地區的白令海磁偏角較大，可能對水下滑翔機的導航造成一定影響。此外，白令海較大的湧浪也容易干擾布放工作，但忐忑的心情並沒有影響隊員們專業的操作。隨著一聲令下，隊員們將「海翼」緩緩吊起，再慢慢送入海中，圓滿完成任務。

除了「入海」，還有「上天」。28日，隊員們釋放了此次北極科考的首個探空氣球。「釋放探空氣球需要多人協力完成。」考察隊隊員、國家海洋環境預報中心高級工程師宋曉姜表示，這次釋放的探空氣球可以上升到3萬公尺以上的高度，可以觀測氣溫、氣壓、相對濕度、風向風速等資料傳輸到地面。通過對原始觀測資料的計算和反演，可以刻畫出大氣的垂直廓線，瞭解整個大氣以及邊界層的條件。

隨著「雪龍」號從上海一路北上，霧氣茫茫的天氣狀況逐漸增多。28日上午，海霧氤氳，考察隊隊員、中國海洋大學副教授李濤開始了他的科考工作。李濤是一名「追霧者」，在此次科考中，他們將利用「海霧能見度剖面儀」對海霧的物理和輻射特性進行觀測。這個儀器由中國海洋大學自主研發，裝在一個較小的探空氣球上，隨著氣球升入空中。

「這個儀器是首次亮相北極科考。」李濤表示，若能進一步研究揭示海霧輻射和能見度間的關係，就能通過海霧能見度剖面儀獲得的資料，推算觀測區域的能見度，為船舶航線規劃提供支援，並為研究北極上層海洋熱力學過程，以及其與海冰的相互作用提供資料基礎。

(旺報 )