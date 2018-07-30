新光三越skm pay 首創百貨三合一行動支付

2018年07月30日 20:23 中時 郭家崴

藝人黃子佼（右起）和凱薩琳今主持skm pay記者會，見證APP 3.0三箭齊發。（蘇蔓攝）

新光三越販促部協理彭緒箴（左2）、新光三越網路部經理趙可欣（右2）今宣告skm 8月2日上路。（蘇蔓攝）

新光三越skm pay全台首發、限量預購，CHAMPION ACTIVEWEAR帽T 2780元。（新光三越提供）

新光三越skm pay全台首發，iStore MacBook Pro，13吋5萬7900元起、15吋7萬7900元起；預購加碼回饋現折1000元，再加贈專屬電腦包。（新光三越提供）

新光三越skm pay全台獨家價，ghd flight旅行雙頻吹風機－金沙限定款，原價3600元、特價2780元。（新光三越提供）

新光三越skm pay全台獨家價，MIOPANE人氣爆餡貝果限定口味，每顆原價65元、限量特價買一送一。（新光三越提供）

新光三越skm pay全台獨家價，ZAKUZAKU棒棒泡芙，每支原價88元、限量特價買一送一。（新光三越提供）

新光三越APP升級改版為APP 3.0，8月2日起獨家首創百貨第一個會員專屬的skm pay（ShinKong Mitsukoshi Pay）行動支付，兼具「支付、會員宣告、累點」三合一特色，加上美食訂候位服務新增外帶功能、會員點數新增折抵停車費功能，可謂三箭齊發；8月16日前「這夏卡利HIGH」期間持skm pay、綁定新光三越聯名卡，最高的6％禮券回饋增為8%。

skm pay訴求「快速、簡單、時尚」，凡下載新光三越APP、綁定貴賓卡及skm pay，APP就是行動錢包，拿手機即可購物，還可同步累積會員點數，是多數行動支付沒有的功能。新光三越販促部協理彭緒箴表示，新光三越貴賓卡友超過180萬，預計年底要達185萬，每年平均發出超過5億點數，光卡友消費額可占全年營收7成；目前綁定APP有70萬人，預估年底可破百萬，期許年底有15萬人可持有skm pay。

彭緒箴也說，新光三越從2016年行動支付引起關注以來，便已開始討論推行skm pay，並評估市場成熟度和消費者習慣，目前全台分店通行的行動支付有Apple Pay、Google Pay、SAMGSUNG Pay、LINE Pay、銀聯支付、支付寶、微信支付等多元支付，其消費額逐年成長；這次開發skm pay動用全公司1、200人投入心力，串聯銷售資料、會員系統等，期間開會最長花7、8小時，可見工程浩大。

新光三越從2014年周年慶起，首度推出以服務為導向的APP；2015年周慶綁定貴賓卡升級為2.0，將贈品禮券存在雲端，手機就是行動貴賓卡，2016年初夏購物節新增消費點數查詢、優惠商品推薦兩項功能，2017年10月起再增加首創的美食訂候位服務，解決消費者排隊兌換禮券、排隊等候用餐等問題；今夏投入上千萬元，進化為APP 3.0新增3大功能，未來也將開啟會員卡電子發票載具，進而無紙化。

即日起「這夏卡利HIGH」10大指定銀行信用卡皆可綁定skm pay，每個會員ID最多可綁8張信用卡；8月2日至16日持skm pay並綁定聯名卡任一筆滿3000元，累計消費滿1萬元起可享的4、5、6％禮券回饋提高為6、7、8%，若持skm pay並綁定5大指定銀行信用卡任一筆滿3000元，則可提高為5、6、7%，兩者累計皆可從7月12日起回溯。

為歡慶skm上線，有iStore、CHAMPION、VITA FEDE、MARC JACOBS、「吹風機界LV 」ghd f等全台首發、全台獨家或全台獨家價的明星夯品獨享優惠；ZAKUZAKU、MIOPANE則有指定買一送一。

每月有10萬組消費者使用的美食訂候位服務，本月起為一蘭拉麵客製化候位系統，掃描QR Code可查詢等候用餐時間；下月2日起在新光三越台北信義新天地和高雄左營店的瓦城、大阪王將等66家餐廳與美食街搶先啟用「預訂外帶」。

8月2日至12日於台北信義新天地使用美食外帶服務，於指定櫃位單筆消費滿500元，可兌換限量「限定飲品兌換券」；8月2日至9月2日於高雄左營店使用美食外帶服務單筆消費滿200元，可兌換限量「經點泰迪的奶茶舖買一送一兌換券」。另，8月2日至4日扣會員點數10點可免費停車1小時，最多免費4小時。

(中時 )