托育補助少數人受惠 林萬億：立委誤解

2018年07月30日 20:41 中時 張理國

8月1日6000元托育補助等新制即將上路，但藍委質疑只有13%左右的少數民眾可以受惠，而且新制配套不明，產生托育之亂。政務委員林萬億表示，目前保母供給量大於需求，只有13%左右可領到托育補助應該是立委誤解；衛福部也說，不論是保母及托嬰中心的實際收托量僅佔可收托量的半數左右。為了避免民眾的疑慮，衛福部也提供1957專線，解決民眾相關疑惑。

政院日前公布「少子女化對策計畫」，其中的6000元托育補助，被質疑只有少數人受惠，保母、業者及家長也對新制上路，相關細節不明感到憂心。

政務委員林萬億表示，立委所謂13%可受惠的說法，並不是那麼精準，目前0-2歲的嬰幼兒2個年齡層大概有40萬人，但真正送給保母的及托嬰中心的是13%左右，所以立委可能誤解只有這13%左右的人可以受惠，但實際上保母的供給量大於需求量。

衛福部社家署長簡慧娟也說，在0-2歲部分，目前保母人數是25750人，可收托的人數51500人，但實際收托的是24015人，使用率是46.63%；托嬰中心部分，可收托量為26397人，實際收托是13744人，使用率是52.07%，所以使用率差不多等於半數。

對於實際能提供家長需的準公共化教保服務量，衛福部次長呂寶靜進一步說明，根據簽約價格推估，約有75%的托嬰中心、85%的保母可以加入準公共化。教育部次長林騰蛟也說，準公共化部分，是要根符合要件的私立幼兒園所合作簽約，目前符合規定的園所共有2284所。

至於業者憂心收費問題遭到政府管控，林萬億表示，包括保母、私托、私幼都有各自的登記系統與管理辦法，準公共化托育補助並沒有要推翻原有的收費核備系統。

簡慧娟也說，各地方政府之前就有公告保母收費項目，新制其實是架構在既有的經營方式跟運作機制，相關收費價格不會改變。對於保母關切，能否跟家長做一些協議，像是延托費用、副食品費用，還有三節禮金，但只要是經過地方政府審議公告的收費項目，跟現在的機制都是一樣的。

有鑑於相關制度涉及複雜，各方關切的問題不盡相同，衛福部也公布1957專線，提供民眾解惑。

(中時 )