韓戰終戰宣言 中國可能參與

2018年07月30日 20:45 中時 諶悠文

南韓消息人士今天表示，除南北韓美國三方外，中國也可能參與發表朝鮮半島終戰宣言。各方正討論相關事項，南韓政府也持續與相關國家磋商，希望早日發表終戰宣言。

韓聯社報導，南韓外交部長康京和25日在回應中國是否會參與簽署終戰宣言的提問時表示，中國始終是南韓在朝鮮半島問題上保持合作的重要國家，從長期來看，中國的參與將加重協議的分量。

有分析認為，這意味著南北韓領袖4月27日「板門店宣言」後一直由南北韓和美國主導的終戰宣言，有可能變成南北韓、美國和中國四方發表的終戰宣言。

報導說，對於中國對待終戰宣言的立場是否改變，這名消息人士表示，終戰宣言是為了確認構築和平機制的意志而發表的政治宣言，不是終結韓戰的法律或制度，也不同於和平協定。分析認為，這可能暗示情況有所變化。

報導說，這名消息人士表示，南韓理解中國在構築半島和平機制方面的立場，期待中國發揮建設性作用。韓中外長8月初可能在新加坡舉行的東協區域論壇（ARF）上舉行雙邊會談。

另有消息表示，中國外交部副部長、中國政府朝鮮半島事務特別代表孔鉉佑25日到27日訪問北韓前，曾陪同中國高官訪問南韓。這名消息人士對此未明確回答僅表示，韓中兩國隨時透過各種管道就雙邊關係和半島問題保持協商。

報導說，這名消息人士還說，中國採取的反薩德（THAAD, 終端高空防衛系統）措施有望在下半年繼續鬆綁，更多地區將放寬赴韓旅行團，瀋陽樂天世界工程有望重啟，將於11月上旬在上海舉行的中國國際進口博覽會已邀請南韓企業參展。

(中時 )