2018世界奢華餐廳獎公布！台灣3家5星飯店獲獎

淡水福容飯店的阿基師觀海茶樓今年再度蟬聯「世界奢華餐廳獎」。（福容大飯店提供）

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「阿基師觀海茶樓」提供多樣強調食材原味的港點。（福容大飯店提供）
「阿基師觀海茶樓」提供多樣強調食材原味的港點。（福容大飯店提供）

「2018世界奢華餐廳獎」(World Luxury Restaurant Awards)的得獎名單公布，今年台灣獲獎的餐廳，共有3家5星級飯店，包含淡水福容飯店的阿基師觀海茶樓再度蟬聯之外，另外還有首度獲獎的君品酒店雲軒西餐廳，以及亞都麗緻酒店巴黎廳，讓世界看到台灣美食的軟實力。

位於淡水漁人碼頭的福容大飯店「阿基師觀海茶樓」已不是第一次得該獎，該餐廳以新鮮食材、道地港式飲茶及餐廳的壯觀美麗海景獲評審青睞。阿基師觀海茶樓自開幕以來，保留傳統港點推車的服務，尤其是冒著熱氣的蒸籠推車，讓客人直接吃到熱呼呼、強調食材原味的港點，受許多國內外饕客歡迎，而餐廳地點正位於全台灣最美郵輪飯店內，邊用餐邊欣賞全球10大絕美夕陽景緻，而淡水福容飯店屢獲國內外獎項肯定，也堪稱最會得獎的飯店。

為歡慶阿基師觀海茶樓蟬聯「2018世界奢華餐廳獎」，餐廳自8月10日起至9月30日祭出感恩回饋，消費滿2000元即可獲得1張刮刮樂，依此類推，有機會刮中人氣港點、廣式燒臘、招牌熱炒、港式海鮮料理等，可於下次消費兌換，最大獎項是免費住宿券。此外，適逢父親節，飯店內的田園自助百匯也於8月10日8月31日同步推出父親用餐不分平假日皆享88折優惠。

「世界奢華餐廳獎」評鑑著世界各地餐廳是否有高標準室內設計、優質食品、高水準烹調技術及優良服務評價。今年是第3屆舉辦，為「世界奢華酒店大獎」延伸之獎項，主辦單位根據世界各地顧客意見調查回饋及專業秘密客評估，綜合評分最高者方可脫穎而出。

(中時 )

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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