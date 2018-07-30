陪伴分享 國家兩廳院要做溫暖的「大叔劇院」

2018年07月30日 21:09 中時 趙靜瑜

演出太多，觀眾不知道在哪裡？裝台彩排時間短促，需要更多排練機會？希望朝國際發展，不知道從哪裡叩關？上任第一個一百天，台北國家兩廳院藝術總監劉怡汝公布兩廳院四年新藍圖，自許兩廳院成為「大叔劇院」，希望除了場館平台的責任之外，更進一步挑戰「夥伴/家/實驗場/推手」的「斜槓大叔」，讓兩廳院在民眾生活中有「存在感」。

劉怡汝說，這是向劇作家簡莉穎借來的說法，「她說台中國家歌劇院跟衛武營都像弟弟，台北兩廳院根本就是個大叔。」這個比喻讓劉怡汝思考多時，決定以「大叔」重新定義兩廳院。

劉怡汝說，累積31年營運基礎的兩廳院，是國內最「資深」的國際級演出場館，相對於其他場館，堪稱大叔等級。劉怡汝以斜槓（slash）比喻，「對一個場館而言，成熟代表夠資深，也可以做出各種可能性。」

劉怡汝表示，未來自製節目以「質」取勝，未來兩廳院主合辦節目調整到80檔左右，整體檔次數較2018年下修11%，但以更多樣的推廣活動深化演出與觀眾之間的連結，預計2019年的推廣活動參與人次將比今年增加32%。

兩廳院也將統整藝術節，每年以三大藝術節突顯場館藝術個性，年初以兩廳院最具節慶感的「TIFA台灣國際藝術節」領跑，強打國內外主流經典節，目標「把台灣推出去」；年中炎炎溽暑的「兩廳院夏日爵士派對」，更強調以爵士樂為發展核心，做不同形式的轉換與融合。以往兩年固定輪流舉辦的「國際劇場藝術節」、「舞蹈秋天」則將在2020年轉型為綜合性藝術節，作為「創意工作者的聚會」，使劇場成為社會實驗室。

劉怡汝表示，台灣有許多已成型的中小型作品，能量充沛，兩廳院只需要從旁協助，給予資源，「甚至我們只要陪伴在旁邊，給資源，幫他們做提問，讓團隊有機會思考，大家一起進步。」

目前台北國家兩廳院總預算是7億5千萬，自籌款高達3億5千萬，劉怡汝希望未來可以降低自籌款比例，可以多把資源放在前衛創作的投資。場租部分，劉怡汝說，「我們場租正常的費用應該是一晚32萬，但兩廳院有公共性，目前場租最高是8萬到9萬，沒有調漲場租計畫。」

(中時 )