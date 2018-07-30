悼「國民阿爸」馬如風！《風水世家》妻：少一個人叫我雯妹了

2018年07月30日 20:52 中時 林淑娟

王燦、夏宇禾悼念馬如風。（民視提供）

江俊翰提起馬如風紅了眼眶。（民視提供）

有著「國民阿爸」形象的本土劇演員馬如風驟逝，讓曾合作過的演員朋友們無限感傷，藝人江俊翰眼眶泛紅、哽咽地說，很榮幸能在《風水世家》演他兒子，馬哥一直是很提攜後輩的前輩，在片場永遠是安安靜靜的、像個古意的大男孩！劉秀雯曾和他演過母子、夫妻，馬哥一直以「雯妹」來稱呼她，她很遺憾世上又少一人可以如此叫她。

劉秀雯不僅與馬如風有不錯私交，與馬嫂也熟識，馬嫂是標準賢妻良母，馬哥拍戲時馬嫂很少跟班到現場，都是在家帶孩子，印象中只見過一次馬嫂帶兒子、女兒來外景地，是因為前一天馬哥睡太少所以由老婆開車。她說，馬哥家的小孩都走氣質路線，像爸爸的木納，也像媽媽的安靜，兒子有遺傳到馬哥的帥氣。

正在趕拍《大時代》的江俊翰哽咽地說，他昨天人正在出外景時接到羅巧倫傳簡訊告知他這消息，他一直無法相信，猛問：「哪一個馬哥？」因為完全無法聯想，「馬哥給我們的感覺就是很魁武、精壯、很健康的長輩」，總在閒聊時會聊一些人生經歷、給後輩建議。

他忍住眼淚說：「馬哥您一路好走，希望您沒有牽掛，後生晚輩們一定會幫您把家人照顧得很好，也希望馬哥的家人、馬嫂、小孩節哀。我們一起祝福馬哥，在天上很開心、無牽無掛！」

梁佑南的第一部台語戲就是跟馬哥同戲，她說馬哥會逐字逐句教導新人，調教情緒跟口氣，是她見過最沒有派頭的大牌。

羅巧倫說，她讀幼稚園時就見過馬哥，因為馬哥跟她爸媽都很熟，她進民視又合作了《風水世家》，「拍感情戲時很感謝他帶著我們，他是個非常好的前輩。今天拍戲時大家心情都受到滿大的影響，希望馬哥一路好走」。

王燦跟夏宇禾30日前往三芝外景拍攝《實習醫師鬥格》，面對馬如風離世的消息，受訪時都非常震驚跟不捨，兩人都說第一檔8點檔就跟馬大哥合作，他對新人總是給很多鼓勵、不藏私。王燦說一開始看到新聞時好希望是假新聞，他永遠記得第一檔戲棚內巧遇，馬大哥就不只是照顧晚輩，還會在拍戲時提點新人！當下讓他覺得超溫暖，直到拍《幸福來了》，馬如風還曾有感而發對他說「我年紀到了，對事情也不強求了」，讓他聽聞後覺得心酸酸，現在希望他放下一切不捨，好好跟隨菩薩！

夏宇禾說，馬大哥是去當天使，永遠記得他對晚輩的慈愛！拍戲相處的回憶，她會放心中。此外，曾與馬如風合作過的葉全真、陳昭榮、謝承均、何豪傑、阮虔芷等人都在臉書追悼。

(中時 )