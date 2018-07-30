陸企積極併購海外金礦 意圖掌握黃金定價主導權

中國目前是最大的黃金生產國，也是最重要的黃金消費國之一，對近年來黃金價格上揚有極大影響力。圖為大陸黃金投資市場上極受歡迎的黃金條塊。（圖／中新社）

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中時電子報

為了進一步強化人民幣做為強勢貨幣的基礎，中國近十多年來積極增持黃金，同時在全球併購金礦，因此專家認為，未來中國將能掌握黃金定價的主導權。

據《參考消息網》報導，中國不只是目前全球最大的黃金生產國，同時還積極參與海外金礦探勘與併購，其目的除了為人民幣國際化尋找強勢基礎，同時也為大陸內部強大的黃金消費需求尋找穩定來源。

報導引述《日本經濟新聞》指出，全球最大的黃金生產商、加拿大巴里克金礦公司宣佈與中方加強合作，向中國國營山東黃金集團出售阿根廷貝拉德羅金礦50%的股權。未來巴里克還可能與中國企業合作獲取新的礦山開採權，以商業夥伴的形式加強合作。

報導稱，日本貴金屬行業專家指出，由於中國在環保政策上更加嚴格，中國境內半數以上的小規模礦山已難以繼續從事嚴重污染環境的開採活動。

目前中國人民銀行的黃金持有量為1843噸，居全球第6位。2017年以來，雖未購買新的黃金，但專家分析，為了做為人民幣國際化的保證，長期來看中國仍會增持黃金，而引領全球黃金需求的中國也更希望日後能掌握定價主導權。

報導稱，2013年國際金價一年內暴跌3成，中國反而加速進軍海外金礦市場。前述的山東黃金集團積極擴大海外業務，以全球十大黃金企業為目標。這些企業在海外積累了相當經驗與技術，將眼光放在幾十年後的宏偉構想。

(中時電子報)

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