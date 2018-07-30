以色列將購買先進F-15 具備彈艙及有限匿蹤

2018年07月30日 21:13 中時電子報 江飛宇

據以色列免費報Hayom的報導，以色列最近將提出10幾年來最大的一筆對美軍購，總規模達到110億美元，包括戰機、運輸直升機和加油機。其中特別引起討論的是，購買的新戰機是F-15先進型，稱為F-15IA，而不是剛成軍的第5代戰機F-35。

報導稱，此次軍購的3部分是戰機、運輸直升機和加油機，其中後2者較重要，因為現有的機隊已非常過時，需要立即更換。新的空中加油機是從波音767客機開發改裝而成，性能相對成熟，可以在相對較短的時間內交付。而運輸直升機則決定購買2種，分別是V-22魚鷹式(Osprey)與CH-47契努克 (Chinook)。這批軍購將是美國波音公司的大進補，因為包括F-15戰鬥機、空中加油機、CH-47都是波音的產品，先前以色列與波音的合約能追溯到20年前。

先進F-15可能安裝適型彈艙，與匿蹤塗料，使F-15有部分匿蹤效果。(圖/波音)

然而，這筆交易主要的討論焦點還是在戰鬥機部分，因為以色列剛換裝F-35聯合打擊戰機，這是中東地區第一個F-35成軍的部隊，以色列也對它隱身能力相當滿意，曾打算再添購100架。

但是政策似乎發生了轉變，現在計劃購買至少一中隊數量的先進F-15，這批F-15引入部分匿蹤的設計，包括適型彈艙、匿蹤塗料，還有光電筴艙等設備，雖然無法做到F-35那麼好的匿蹤效果，但比先前的F-15在雷達截面上來的小。

支持採購F-15的大有人在，比如參與1981年轟炸伊拉克核反應爐(巴比倫行動)攻擊任務的飛行員茲夫．拉茲(Zeev Raz)就表示「F-35有科技優勢，但是F-15的合能力更符合以色列的需求」拉茲說：「當空軍需要大量而有效的轟炸任務，並且要在短時間內，到不同地區攻擊不同的目標時，F-15比F-35來的有效。」

另一個原因可能是，這也許將是以色列最後一次獲得F-15的機會，因為F-15的生產線已達尾聲，在海灣國家的大訂單完成後即將關閉，而在此之前，卡達與沙烏地阿拉伯已經為先進F-15提供了足夠的資金，此時趕緊入手，是最適合的時間點。

這項軍購還沒最終確定，預計以色列空軍會將最終建議書交給參謀總長和國防部，如此大規模的軍購案，決定權在10人的國防內閣身上。

(中時電子報)