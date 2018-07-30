日月光造林見成果 可望開放養蜂採蜜

高雄市桃源區小關山102林班，蝴蝶現蹤採蜜。（日月光基金會提供）

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高雄市田寮區106林班地附近，有梅花鹿出沒。（日月光基金會提供）

日月光文教基金會認養高雄市桃源區國有林地造林已見成果，小關山等林班地栽植的九芎、無患子、光蠟樹等蜜源植物，在林務人員的專業照顧下，小樹苗已逐漸長高，有些已開花，蝴蝶及蜜蜂穿梭其間覓食。最快5年後，這處造林地將開放蜂農養蜂採蜜。

106至108年，日月光文教基金會共捐助320萬元，認養林務局屏東林區管理處位於高雄市桃源區小關山林道旁的荖濃溪事業區第102林班，及田寮區的旗山事業區第106林班共約15公頃的國有林班地，種下台灣櫸、九芎、無患子、光蠟樹、黃槿、白千層、苦楝、相思樹等苗木共 2萬5680棵。

屏東林管處指出，造林政策已由以往的經濟造林轉型為生態造林，未來保安林地造林時，將考量增加蜜源植物的種植。

屏東林管處說，小關山林地造林的樹種中，九芎、無患子及光蠟樹都是很好的蜜源植物，以植株數量換算，小關山這塊面積8.52公頃造林地，種植蜜源植物的面積就占7公頃。

日月光文教基金會與屏東林管處7月24日實地勘查這兩處造林地。在小關山林道旁林地發現，106年暑假才種下的小樹苗，有些已長高並開花，加上散見在林木間的花草，已成了蜜蜂和蝴蝶最佳的覓食環境，蜜蜂、蝴蝶成群結隊，來回穿梭採蜜。

屏東林管處表示，台灣地區蜜源植物減少，致蜂蜜產量越來越少，林管處與日月光文教基金會的合作造林計畫，特別考慮栽植蜜源植物樹種，這塊造林地未來將開放養蜂產銷班或團體申請放置蜂箱，養蜂採蜜，最快5年後實施。

小關山造林地北側的造林區塊，台灣櫸多數已達2米高，九芎生長情況也很不錯；位於高雄田寮區月世界附近的旗山事業區第106林班造林地，地質屬於青灰岩，原本就是泥岩惡地，不適合林木生長，克服積水、排水問題，種下九芎、黃槿、白千層、苦楝、相思樹等樹種，而且成活率高達9成，卻面臨動物危害的問題。

現場查看發現，造林區內的小樹苗，很多被咬斷或被扯斷，新葉一長出來，就被入侵的動物啃食，導致苗木雖然成活，卻沒機會長高，多數只有一米高左右，其中黃槿更是動物的最愛，而種在外圍的相思樹，動物最不喜歡，因此長得最好。

從動物遺留的痕跡發現，為害的動物包括水鹿、梅花鹿、野兔等，最近，林務人員更在林班道上近距離拍攝到梅花鹿。雖然排水問題克服了，動物危害之事卻頗讓林務人員傷腦筋。

(中時 )

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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