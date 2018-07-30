百貨APP也要Pay 遠百有friDay、微風與國泰世華合作

2018年07月30日 21:15 中時 郭家崴

新光三越skm 8月2日上路，販促部協理彭緒箴（左3）、新光三越網路部經理趙可欣（右3）和藝人黃子佼（左）和凱薩琳（右）一同見證。（蘇蔓攝）

百貨APP綁定行動支付正夯！新光三越APP升級改版為APP 3.0，8月2日起獨家首創百貨第一個會員專屬的skm pay（ShinKong Mitsukoshi Pay）行動支付，兼具「支付、會員宣告、累點」三合一特色，加上美食訂候位服務新增外帶功能、會員點數新增折抵停車費功能。

已有近50萬會員的微風APP，推出初期已著手將酬賓券電子化，也不斷推出許多會員專屬的酬賓優惠活動。未來會持續推動無紙化及數位化的功能，並重視消費者使用的便利性及即時性，除了購物集點、相關優惠券及折扣券電子化外，已與國泰世華合作，預計今年Q4推出綁定信用卡或金融卡的行動支付，透過「微風錢包」功能，直接在賣場使用APP就能完成信用卡交易。

此外，微風APP積點禮遇會員除了電子酬賓券外，也有點數回饋機制，消費滿50元可累積1點外，也會在特殊節日或檔期給予不同的倍數回饋及點數折抵兌換優惠。為了增加消費者的消費動力及誘因，之後會朝向「跨領域異業結盟」的方式，把數位化消費的模式再擴大合作範圍，吸引更多不同族群的消費者。

至於，遠東百貨除了街口支付之外，現行各大Pay都有配合，因遠東集團有friDay支付，可跨通路使用，遠百表示目前並無開發百貨行動支付的計畫。

(中時 )