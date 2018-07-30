高雄》遮羞布被打開了！PTT網民：市長選戰結局是他慘勝

近3成未表態選民，將是國民黨韓國瑜(左圖)、民進黨陳其邁(右圖)決戰重點。(合成圖/中時資料照片)

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中時電子報

國民黨高雄市長參選人韓國瑜今天走訪高雄林園，受到熱烈歡迎，支持者甚至喊「林園人要選出第一位林園人的市長」。而對這場市長之戰，PTT網民PO文指，民進黨參選人陳其邁將會是慘勝！

該網民表示，高雄的選情還蠻競爭的，韓國瑜其實給人耳目一新的感覺。特別是高雄負債累累 ，人口外流六都之冠，讓高雄很慘，沒有觀光客，年輕人得到外地工作；負債也是六都第一名，一堆蚊子建設。韓國瑜至少把這層遮羞布打開了。

網民還說，韓國瑜其實是有能力的，相較之下，陳其邁也只不過是個政二代而已，爸爸又是貪汙犯，但韓國瑜也沒有狂打這點，反而強調自身能力，這點就值得佩服。由於高雄始終是深綠鐵板一塊，他覺得陳其邁會是慘勝。假設韓國瑜這次若真的輸了，他建議韓國瑜就直接深耕高雄吧！走蕭美琴、鄭文燦、林佳龍的模式，直接蹲點，下一屆就能當選。

鄉民們說：「深耕到2022很有機會。」、「當KMTer就要走正道，拚血統，不要搞不入流下三濫手段。」

距年底縣市長選戰不到4個月，最新民調，韓國瑜支持度27.3%，和領先的陳其邁相差18.4%，近3成未表態的選民，將是決戰重點。資深媒體人黃光芹曾在政論節目直指，政治沒什麼不可能。如果韓國瑜能在高雄創造一個新的政治、新的版圖的話，那他就可能創造一個「韓國瑜奇蹟」！

(中時電子報)

文章來源：PTT

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