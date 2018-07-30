二戰輪機員楊天富見證台灣近代史　享壽91歲令人不捨

2018年07月30日 22:03 中時 謝佳潾

91歲楊天富（右），曾參與二戰巴士海峽海戰，他當時是輪機員，今年初接受文史工作者念吉成（左）採集史料、憶當年，不料21日突然因病逝世，為台灣近代史留下一頁遺憾。（念吉成提供）

二戰末，巴士海峽海戰死傷無數，時過近80年後，當年參戰的輪機員楊天富，今年初以91歲高齡接受文史工作者念吉成採集史料、憶當年，事後還出版電子書《台灣後灣楊天富阿公的精采人生》，且有日本導演看完後有意拍紀錄片，不料21日他突然因病逝世，為台灣近代史留下一頁遺憾。

念吉成指出，他與楊天富認識10逾年，長年來只知道他是位懂日文的和藹老人家，多年前要不是有他幫忙翻譯古日文，《恆春測候史話》一書無法寫成，但沒想到，他就是個充滿故事的人，簡直就是一部活的台灣近代史。

念吉成說，今年1月與楊阿公聊天時，無意間聊到自己做了10多年的軍夫史，但都沒找到見證人，實在可惜，而當下楊竟回答，「我何止是見證人，還是參與者」，這一句話開啟他們倆沒日沒夜地憶當年，3月底更將所有資料整理出版成電子書。

念吉成坦言，起初曾懷疑楊阿公的話，楊說自己是在日軍名艦「吉備津丸」擔任輪機員，一路與聯軍從鵝鑾鼻打到高雄外海，說得激昂不已，他便抽考楊有關戰艦的事情，沒想到他真的對答如流，那時他如挖到寶一般，興奮不已。

「我們的約定永遠無法實現了。」念吉成說，有日本導演看到電子書後表示有意拍成紀錄片，楊阿公聽到後很開心，還約他一起講故事，不料突傳憾事，大家好不捨。

(中時 )